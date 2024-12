Darmowe autobusy i pociągi w Nowy rok! Prezent miasta dla mieszkańców Chicago

Darmowe przejazdy autobusami i pociągami w Chicago. Podano komunikat

Wygląda na to, że mieszkańcy Chicago będą mogli spokojnie balować w Sylwestra, bo bezpiecznie wrócą do swoich domów. Zarówno CTA- Chicago Transit Authority jak i Metra przygotowały sylwestrowe oferty przewozowe, dzięki którym mają zachęcić sylwestrowiczów do korzystania z transportu publicznego w pierwszy dzień 2025 roku. Darmowe przejazdy autobusami i pociągami będą dostępne od godziny 10:00 pm. w noc sylwestrową 31 grudnia do godziny 4 am. 1 stycznia. Pociągi i autobusy będa kursować wedle dziennego rozkładu jazdy. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Chicago Transit Authority - CTA Buses & Train Service

Metro zaś oferuje bezpłatne przejazdy pociągami dla pasażerów podróżujących do i z centrum Chicago od godziny 6 pm. w Sylwestra. Także w czasie świąt zostanie wdrożony specjalny rozkład jazdy. W Wigilię 24 grudnia pociągi będą kursować według skróconego rozkładu jazdy, a 25 grudnia w Boże Narodzenie i Nowy Rok zgodnie z niedzielnym rozkładem jazdy. Detale można znaleźć na stronie przewoźnika; Find Next Departure | Service Alerts | Schedules & Maps. Ponadto będzie można skorzystać ze specjalnego, świątecznego karnetu w cenie 7 USD, w ramach którego będzie można skorzystać z nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu dnia w Boże Narodzenie oraz Nowy Rok.

