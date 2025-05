Koniec strajku kolejarzy. Pociągi znów połączą Nowy Jork i New Jersey

Jest umowa między członkami Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen a władzami trzeciej co do wielkości agencji transportowej w USA – NJ Transit. Strony zastrzegły, że to wstępne porozumienie, które musi zostać ratyfikowane przez zarząd agencji oraz wszystkich członków kolejowego związku. Jak zapowiedział w komunikacie zarząd BLET, głosowanie zostanie przeprowadzone drogą elektroniczną. Władze NJ Transit mają zatwierdzić umowę na następnym planowanym zebraniu 11 czerwca.

Gubernator New Jersey Phil Murphy nie krył zadowolenia z zawarcia ugody. - „Z przyjemnością ogłaszam, że osiągnęliśmy uczciwe i fiskalnie odpowiedzialne porozumienie w sprawie umowy, które zapewnia hojny wzrost płac dla członków BLET, jednocześnie oszczędzając podatnikom i klientom ciężaru podwyżek opłat” – przekazał w oświadczeniu gubernator. - „Co najważniejsze, zapewnia ono wznowienie usług kolejowych dla 100 000 osób, które codziennie polegają na naszym systemie kolejowym" – dodał.

Full NJ TRANSIT train service will resume on Tuesday, May 20. Rail ticket sales will resume tonight at 10 PM on all platforms. Please note, some TVMs may take slightly longer to begin selling tickets. Details at https://t.co/hsrVZbBziS pic.twitter.com/7vdv9JHJCn— NJ TRANSIT (@NJTRANSIT) May 19, 2025

Co znalazło się w porozumieniu? Na razie nie wiadomo. Szczegóły mają zostać upublicznione dopiero wtedy, gdy 450 związkowców otrzyma projekt umowy i będzie miało szansę wypowiedzieć się na jego temat. Kluczową kwestią są wynagrodzenia. Związkowcy żądali wzrostu średniego rocznego wynagrodzenia ze 113 tys. dol. do 170 tys. dol.

Brak zgody w tym temacie doprowadził do załamania toczących się od długich tygodni negocjacji. Nie pomogły nawet rozmowy przedstawicieli BLET oraz NJ Transit z Krajową Radą Mediacyjną w Waszyngtonie, DC, które odbyły się w poniedziałek 12 maja. Efektem było ogłoszenie pierwszego od 40 lat tak poważnego strajku.

Kolejarze odstąpili od pracy w piątek 16 maja o północy, przez co NJ Transit wstrzymać musiało wszelki ruch na torach. Stanęły wszystkie pociągi podmiejskie NJ Transit, w tym Metro-North, łączące północne New Jersey m.in. z nowojorską stacją Penn Station. Pasażerowie, w tym ci podróżujący na lotnisko w Newark, NJ, skazani byli na autobusy.

Choć zawarcie porozumienia ogłoszono w poniedziałek 19 maja, pasażerowie do końca dnia musieli radzić sobie bez pociągów. Jak poinformowało NJ Transit, powrót składów na tory przewidziano dopiero na wtorek 20 maja. Wszystko przez kwestie bezpieczeństwa i konieczność sprawdzenia całej infrastruktury.