Koniec poszukiwań 52-latka po wypadku łodzi przy Staten Island. „Taka decyzja jest zawsze trudna”

Ekipy poszukiwawcze Straży Przybrzeżnej, jak zdradziły służby, od niedzieli przeszukały łącznie 842 mile kwadratowe kanału między Staten Island, Breezy Point, NY, i Sandy Hook, NJ. Ratownicy poświęcili 30 godzin, by przy użyciu samolotów, śmigłowców, łodzi i motorówek wypatrywać ostatniego pasażera łodzi, która brała udział w tragicznym incydencie na wodach Ambrose Channel. - "Zaginiona osoba została zidentyfikowana jako 52-letni Vernon Glasford z Bronksu w Nowym Jorku, który był ostatnio widziany w szarej bluzie, niebieskich dżinsach i czarnych butach” – poinformowała w komunikacie Straż Przybrzeżna, ogłaszając zawieszenie akcji poszukiwawczej.

- Decyzja o zawieszeniu poszukiwań jest zawsze trudna. Chociaż nasze aktywne poszukiwania dobiegły końca, nasze wsparcie i współczucie pozostają ze wszystkimi osobami dotkniętymi tym tragicznym incydentem - powiedział kpt. Jonathan Andrechik, dowódca Straży Przybrzeżnej w Nowym Jorku. - Przekazujemy nasze najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Vernona Glasforda – dodał.

Strażnicy w niedzielę 23 lutego, razem z nowojorską policją, w tym jednostką lotniczą NYPD, stanową policją New Jersey oraz jednostkami FDNY, odpowiedzieli na wezwanie do tonącej około 5 mil od brzegu niewielkiej łodzi motorowej Grady White. Gdy dotarli na miejsce, odnaleźli pięć osób. Cztery z nich były nieprzytomne. Trzy trafiły do Monmouth Medical Center w Long Branch, NJ. Dwie osoby zostały zabrane śmigłowcem do nowojorskich szpitali. Niestety trójka poszkodowanych została wkrótce uznana za zmarłą. Stan dwóch pozostałych osób wciąż jest poważny.