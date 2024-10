Kłopoty burmistrza NYC rozochociły polityków. Tłum chętnych do jego fotela

USA elektryzują nadchodzące wybory prezydenckie, w których 5 listopada Amerykanie wybiorą nowego lokatora Białego Domu. W ich cieniu w Nowym Jorku toczy się jednak inna rozgrywka.

Podczas gdy Eric Adams lekceważy wezwania do ustąpienia z urzędu w obliczu poważnych prawnych kłopotów, rośnie grono osób planujących pokonać go w przyszłorocznej wyborczej serii. Były zastępca prokuratora we wschodnim dystrykcie Nowego Jorku i prawnik Jim Walden (58 l.) ogłosił w czwartek 24 października swoją kandydaturę na burmistrza miasta Nowy Jork, obiecując, że będzie kierować administracją, która nie będzie musiała dostawać ciągłych wezwań do sądów i nakazów rewizji. - Mieszkańcy miasta mają już dość tych wszystkich nonsensów – powiedział Walden w rozmowie z „The City”. - Nie chcą, żeby urzędnicy brali łapówki, jak w straży pożarnej. Chcą, żeby urzędnicy dla nich pracowali – dodał.

Walden, który już wcześniej zarzucał Ericowi Adamsowi korupcję w FDNY dołączy w ten sposób do rosnącej z dnia na dzień grupy kandydatów do fotela burmistrza Nowego Jorku.

Swoją kandydaturę zgłosił wcześniej Brad Lander (55 l.), aktualny rewident miejski i były członek Rady Miasta reprezentujący Brooklyn, który startować chce z ramienia Amerykańskich Demokratycznych Socjalistów. W nagraniu z 30 lipca, w którym publicznie ogłosił swój start, stwierdził, że „nadszedł czas na silne, doświadczone przywództwo, które przynosi realne rezultaty”. - Nic nie zastąpi Nowego Jorku, ale możemy zastąpić lidera, gdy nie przejdzie on podstawowych testów na tym stanowisku – powiedział.

Oficjalną kandydaturę zgłosił też członek Zgromadzenia Stanu Nowy Jork demokrata Zohran Mamdani (34 l.), reprezentujący w Albany Astorię, Ditmars-Steinway i Astoria Heights w Queens. Złożył oficjalnie wniosek o kandydowanie na burmistrza 21 października, jak wynika z raportu Miejskiej Rady Finansowej. Mandani został wybrany do Zgromadzenia Stanowego w 2020 r., a jego kandydatura w walce o fotel burmistrza Nowego Jorku została zatwierdzona przez oddział Demokratycznych Socjalistów Ameryki w Nowym Jorku.

To nie jedyny polityk z Albany, który myśli o nowojorskim ratuszu.

Zainteresowanie startem wyraził stanowy senator Zellnor Myrie (38 l.), demokrata, który reprezentuje część środkowego Brooklynu i przewodniczy komisji wyborczej senatu. - Nowy Jork potrzebuje nowego przywództwa, skoncentrowanego na tym, aby miasto było bardziej przystępne cenowo, bezpieczniejsze i bardziej przyjazne do życia. Nazywam się senator Zellnor Myrie i dlatego stawiam pierwsze kroki, aby rozważyć możliwość kandydowania na burmistrza w 2025 r. – oznajmił na platformie X Zellnor Myrie, który jest jednym z największych krytyków administracji Adamsa.

W gronie ubiegających się o fotel burmistrza nie mogło zabraknąć kobiety. Senator stanu NY, reprezentująca East Elmhurst, Jackson Heights i Corona na Queensie, sprawująca funkcję przewodniczącej senackiej komisji pracy Jessica Ramos (39 l.) oficjalnie ogłosiła swoją kandydaturę na burmistrza 13 września. W nagraniu inauguracyjnym stwierdziła, że nadchodzące wybory na burmistrza będą walką o „serce i duszę” miasta. W swoim filmie nawiązała też do dochodzeń w administracji Adamsa i przypomniała o swojej pracy w roli liderki związkowej. - Nigdy nie będziesz musiał się zastanawiać, dla kogo pracuję i kto mi płaci. Musimy przywrócić to zaufanie ratuszowi - stwierdziła i dodała: - Jestem matką, wynajmuję mieszkanie, jeżdżę komunikacją miejską – jestem gotowa, aby zostać kolejnym burmistrzem Nowego Jorku.

Były rewident miasta Nowy Jork, Scott M. Stringer (64 l.), były prezydent Manhattanu, były członek zgromadzenia i kandydat na burmistrza z 2021 r. jest następnym na liście kandydatów. Stringer utworzył wcześnie komitet, aby zbadać możliwość kandydowania na burmistrza przeciwko Ericowi Adamsowi. Zarejestrował się w radzie ds. finansów kampanii i ogłosił publicznie chęć wzięcia udziału w wyborach już w styczniu 2024 r. Były rewident często krytykował administrację burmistrza, opisując program Adamsa jako „minimalistyczny” w dzienniku „New York Times”.

Lista ubiegająca się o najważniejszy urząd w mieście może być jeszcze znacznie dłuższa i objąć osoby, które już zarejestrowały się w Radzie Finansowej Kampanii NYC (NYC CFB) jako kandydaci do urzędu w roku 2025, ale nie wydały jeszcze publicznych oświadczeń w tej sprawie.

Figuruje na niej kilkanaście nazwisk:

Joe Alny

Darren D. Aquino

Eric W. Armstead

Claire Armstrong

Von S. Del Valle

John R. Harris

Md Huq

Salvador Morales

Montell Moseley

Fatimazohra Nouinou

Mathieu O. Odula

Javon Ross

Stephen G. Sifontes

Skiboky Stora

Niewykluczone też, że na listę wskoczą też tak „grube ryby”, jak były gubernator Andrew Cuomo (66 l.) i rzecznik spraw publicznych Jumaane Williams (48 l.), którzy według nieoficjalnych doniesień, noszą się z zamiarem kandydowania.

Pokonać Adamsa, to może nie być wcale takie łatwe zadanie, niezależnie od tego, co mówią nagłówki gazet i sondaże. Według stanu na wrzesień 2024 r. Adams wygenerował już nieco ponad 4 miliony dolarów na swoją kampanię. Finansowo jest daleko przed wszystkimi zarejestrowanymi dotychczas konkurentami. Swoje nastawienie do licznego grona potencjalnych rywali wyraził już kilka dni po postawieniu go w stan oskarżenia. - Mamy tutaj wiele nazwisk i na tym właśnie polega piękno miasta. Nowy Jork to najważniejsze miasto na świecie i jest jak najwyższy szczyt górski. Jeśli ludzie nie będą próbowali się tam dostać, coś będzie nie tak – powiedział na konferencji prasowej w ratuszu.