Politycy wzywają burmistrza Nowego Jorku do rezygnacji. „NYC zasługuje na coś lepszego”

Prokuratura nie potwierdziła jeszcze oficjalnie zarzutów, a już ruszyła lawina wezwań do ustąpienia ze stanowiska. Miejscy, stanowi, a nawet federalni politycy czy partyjni koledzy wzywają burmistrza Nowego Jorku do rezygnacji w obliczu postawienia Erica Adamsa (64 l.) w stan oskarżenia przed federalną ławę przysięgłych. On zapewnia, że nigdzie się nie wybiera.

Sensacyjne doniesienia z Nowego Jorku śledzi cała Ameryka. Według nieoficjalnych informacji federalna ława przysięgłych postawiła burmistrza Erica Adamsa w stan oskarżenia w związku z niewłaściwymi kontaktami z władzami Turcji, które miały w 2021 r. wspierać jego kampanię. W czwartek 26 września wczesnym rankiem FBI wkroczyło do rezydencji burmistrza Gracie Mansion na Manhattanie z nakazem przeszukania. Według ABC7 burmistrz otrzymać miał wezwanie przed sąd. Jednak nie tylko. - „Agenci federalni pojawili się dziś rano w Gracie Mansion, próbując stworzyć spektakl (ponownie) i odebrać burmistrzowi Adamsowi telefon (ponownie). Nie został on aresztowany i z niecierpliwością czeka na swój dzień w sądzie" – przekazał prawnik burmistrza Alex Spiro w oświadczeniu dla mediów. - „Wysłali tuzin agentów, aby odebrać telefon, kiedy z radością byśmy go oddali" – dodał. Eric Adams, były policjant i były prezydent Brooklynu, w opublikowanym w środowy wieczór nagraniu zapewnił, że jest niewinny. - Od miesięcy spotykam się z tymi kłamstwami... a mimo to miasto wciąż się poprawia - powiedział Adams. - Nie popełnijcie błędu. Wybraliście mnie, abym kierował tym miastem i będę nim kierował – dodał uprzedzając wezwania do rezygnacji. Na te nie trzeba było długo czekać. Jeszcze nawet przed tym, gdy wieczorem w środę 25 września „The New York Times" podał informację o postawieniu Adamsa w stan oskarżenia, demokratyczna kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez (35 l.) w serwisie X skomentowała niedawne wydarzenia i śledztwa w ratuszu – przeszukania, konfiskaty sprzętu i rezygnacje ważnych urzędników. - „Nie rozumiem, jak burmistrz Adams może dalej rządzić Nowym Jorkiem" – napisała. Miejski rewident Brad Lander (55 l.), który zamierza rywalizować z Adamsem o fotel burmistrza w mediach społecznościowych stwierdził, że nowojorczycy „zasługują na władze miasta i przywództwo, którym mogą zaufać". - „W tej chwili tego nie mają. Burmistrz Adams, podobnie jak wszyscy nowojorczycy, zasługuje na należyty proces, domniemanie niewinności i swój dzień w sądzie. Oczywiste jest jednak, że obrona przed poważnymi zarzutami federalnymi będzie wymagała znacznej ilości czasu i uwagi potrzebnych do rządzenia tym wspaniałym miastem. Najwłaściwszym rozwiązaniem jest jego ustąpienie, aby Nowy Jork mógł w pełni skupić się na tym, czego wymaga jego przywództwo" – napisał. Sprawę skomentował wprost również członek Zgromadzenia Stanu Nowy Jork Zohran Mamdani (33 l.). - „Eric Adams musi podać się do dymisji" – napisał. - „Jeszcze przed postawieniem w stan oskarżenia, całkowicie zawiódł w kwestii miażdżącego kryzysu kosztów utrzymania, który wypędza pracujące rodziny z naszego miasta. W rzeczywistości tylko pogorszył sytuację. Teraz Adams musi stawić czoła trudnemu do przezwyciężenia procesowi federalnemu. Dla dobra wszystkich nowojorczyków powinien ustąpić już teraz" – dodał Mamdani. Podobnych głosów jest jednak więcej. Były miejski rewident Scott Stringer (64 l.) przypomniał, że to prawna walka burmistrza, „nie nasza". - „Burmistrz musi zrezygnować. Żaden burmistrz nie może służyć naszemu miastu pod zarzutem popełnienia przestępstwa. Jedynym odpowiedzialnym rozwiązaniem dla Nowego Jorku jest ustąpienie burmistrza Erica Adamsa. Jeśli odmówi, musi zostać usunięty ze stanowiska zgodnie ze statutem. Nowojorczycy zasługują na coś znacznie lepszego" – napisał w serwisie X radny 33. okręgu Lincoln Resler (40 l.). Gubernator Kathy Hochul (65 l.), która ma władzę, by pozbawić burmistrza stanowiska, powstrzymuje się od komentarzy.