Wraca korkowe! Gubernator obiecuje niższe stawki, przeciwnicy liczą na sądy

Odłożone w czerwcu na półkę przez Kathy Hochul (66 l.) korkowe nie zdążyło się zakurzyć, a już wraca z hukiem. Zresztą tak, jak zapowiadano. Nowojorska gubernator ogłosiła w czwartek 14 listopada, że program opłat za wjazd na południe od 60th Street na Manhattanie zostanie wdrożony na początku 2025 roku – najpewniej w niedzielę 5 stycznia.

Założenia się nie zmienią, niższe jednak mają być stawki za wjazd do Centralnej Dzielnicy Biznesowej (CBD). - Jak mówiłam od samego początku, opłata w wysokości 15 dolarów była po prostu zbyt wysoka w tym klimacie gospodarczym. Dlatego nasz plan obniża dzienną opłatę za przejazd do 9 dolarów dla samochodów osobowych - powiedziała gubernator Hochul podczas konferencji. Zapewniła, że obniżone o 40 proc. w stosunku do pierwotnego planu będą wszystkie stawki, również dla małych i dużych ciężarówek, taksówek czy pojazdów firm przewozowych. Obowiązywać mają co najmniej przez trzy kolejne lata. Rada MTA zatwierdzić ma je podczas zebrania 18 listopada.

Nikt nie ukrywa, że nie chodzi jedynie o zmniejszenie korków i czystsze powietrze. Stawką jest też sfinansowanie planu kapitałowego Metropolitan Transportation Authority, który po wstrzymaniu korkowego przed planowanym na 30 czerwca wdrożeniem, zawisł na włosku. A jest wyjątkowo ambitny i, jak nazywają go sami urzędnicy, „rekordowy”. Plan kapitałowy MTA na lata 2025-2029 zakłada wydatki na poziomie $68,4 mld – w tym $47,8 mld dla NYC Transit, Staten Island Railway i MTA Bus Company, po $6 mld dla Metro-North Railroad i Long Island Rail Road, $5,3 mld na główne projekty inwestycyjne i rozbudowy oraz $3 mld dla MTA Bridges and Tunnels.

Korkowe, jak szacują urzędnicy, zapewnić ma MTA $15 mld dolarów na sfinansowanie planu MTA, do którego zobowiązała się w czwartek gubernator Hochul. - Wprowadzając opłaty za zatory komunikacyjne i w pełni wspierając plan kapitałowy MTA, odblokujemy nasze ulice, zmniejszymy zanieczyszczenie i zapewnimy lepszy transport publiczny milionom nowojorczyków – zapewniła.

Urzędnicy pochwalili się, że plan ma poparcie całej rzeszy partnerów, w tym Regional Plan Association (RPA), League of Conservation Voters (LCV), Natural Resources Defense Council (NRDC), Partnership for New York City i Real Estate Board of New York (REBNY). Długa jest też jednak lista jego przeciwników, m.in. władz New Jersey czy związku nauczycieli UFT, którzy złożyli dotąd co najmniej dziewięć pozwów, które wciąż są rozpatrywane przez sądy. Ich autorzy liczą na pozytywne i szybkie rozpatrzenie spraw.

I am firmly opposed to any attempt to force through a congestion pricing proposal in the final months of the Biden Administration.My administration will continue the fight to block this plan in court. pic.twitter.com/WCFXtZkV7w— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) November 14, 2024

- „Zdecydowanie sprzeciwiam się wszelkim próbom przeforsowania propozycji korkowego w ostatnich miesiącach administracji Bidena. Moja administracja będzie kontynuować walkę o zablokowanie tego planu w sądzie” – zapowiedział już w serwisie X gubernator New Jersey Phil Murphy (67 l.). Do wystąpienia przeciwko korkowemu, według nieoficjalnych informacji, szykuje się po odblokowaniu projektu również związek zawodowy strażaków.