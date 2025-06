Jazz zachwycił na Greenpoincie. Udana druga edycja nowego polonijnego festiwalu

Polonijna fundacja uzbierała prawie $47 tysięcy dla chorego Jasia. „Polonia to anioły!”

Centrum Polsko- Słowiańskie, liczące ponad 30 tysięcy członków, będąc największą polonijną organizacją na Wschodnim Wybrzeżu już od ponad 50 lat promuje kulturę polską i świadczy usługi prawne i socjalne dla Polonii i także innych lokalnych społeczności. Greenpoint Jazz Festival to jedna z jego najnowszych inicjatyw. Pomysłodawczynią festiwalu jest Agnieszka Granatowska - Dyrektor Wykonawcza CPS, a koordynatorem wydarzenia - Marcin Żurawicz.

W sobotni jazzowy wieczór jako pierwsze przed zgromadzoną publicznością wystąpiło trio gitarzysty Pawła Ignatowicza. Na perkusji grał Mark Whitfield Jr, natomiast grą na kontrabasie zachwycał Matt Penman. Trio zaprezentowało kompozycje Pawła Ignatowicza z obu wydanych przez artystę płyt i także jego nowe kompozycje.

Następnie na scenie pojawiła się Małgorzata „Margo” Staniszewska w towarzystwie swoich muzyków - argentyńskiego pianisty Dario Boente, kontrabasisty Dielo Hause i saksofonisty Stacy Dillard. Artystka, która niedawno wydała swoją pierwszą autorską płytę „Ashes and Diamonds”, zaprezentowała kilka utworów, które się na niej znalazły. Były to premierowe prezentacje dla polonijnej publiczności. Jako rodzaj swoistego trybutu dla Elly Fitzgerald i Billy Holliday wykonała kilka standardów z ich repertuaru i nie zapominała także o Ninie Simone. Na koniec zaprezentowała tytułowy utwór ze swojego albumu - do muzyki Stana Borysa i słów Cypriana Kamila Norwida - „Popiół i diament”.

Po występie Małgorzaty Staniszewskiej przyszedł czas na WM Project, który wystąpił w składzie Andrzej Winnicki na instrumentach klawiszowych, Michał Winnicki na perkusji, Jeff Dingler na gitarze basowej i Krzysztof Medyna na saksofonie. Zespół wykonał kompozycje z płyty „In The Bush” - muzycznie utrzymane w stylu fusion, utwór Dave Brubeck’a „Take Five”, „Mercy, Mercy, Mercy” Cannonball Adderley/Dave Brubeck, własną interpretację piosenek The Beatles i kompozycje Krzysztofa Komedy z filmów Romana Polańskiego „Rosemary baby” i „Nóż w wodzie”. Następnie pojawił się na scenie duet instrumentalno-wokalny złożony z Daniela Sky i Marcina Steczkowskiego, którzy zagrali kompilację swoich utworów z dużą dozą improwizacji.

II Greenpoint Jazz Festival zakończył się około północy.