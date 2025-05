Pierwsza taka konferencja i od razu sukces! Polacy z USA na obradach „Wybitnych Umysłów Polonii Świata”

Makabra w New Jersey! Rodzice skatowali trzymiesięczną córeczkę

Zaplanowana przez organizatorów - Polsko-Polonijną Izbę Gospodarczą - na trzy dni konferencja „Wybitne umysły Polonii świata – Międzynarodowa Integracja” z wielką sobotnią galą musiała zmienić i dostosować program do czasu żałoby po śmierci papieża Franciszka. Z pierwotnych planów pozostała tylko niedziela 27 kwietnia i choć program siłą rzeczy został zagęszczony i indywidualne panele skrócone do absolutnego minimum, to jednak imprezę zgodnie uznano za udaną.

Po mszy świętej, która celebrowana była Katedrze Wawelskiej, uczestnicy udali się do Muzeum Lotnictwa Polskiego, gdzie przywitała ich prezes Polsko-Polonijnej Izby Gospodarczej Agnieszka Maćkówka oraz Agata Klimczak. Na sali zasiadło ponad 150 osób, reprezentujących polski i polonijny biznes i inicjatywę z Europy i Ameryki.

Z USA przybyli Wielki Marszałek Parady Pułaskiego z roku 2024 - prywatnie biznesmen i przedsiębiorca - Piotr Praszkowicz wraz z małżonką, Jolanta i Piotr Haluszkiewiczowie z Detroit, reprezentujący Kongres Polonii Amerykańskiej w Michigan, współwłaściciele najstarszej polonijnej gazety w USA „Gwiazda Polarna” oraz Wojciech Michalik z Nowego Jorku reprezentujący Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, przedstawiciel Polsko-Polonijnej Izby Gospodarczej na Wschodnim Wybrzeżu USA. Z Kanady przybyli Agata Klimek, Tadeusz Piłat - wiceprezes Rady Polonii Świata, ale też przedstawiciel Rady z Czech Andrzej Suchanek, Desislawa Żeliazikowa - przyszła prezes Polsko-Polonijnej Izby Gospodarczej w Bułgarii, przedstawiciel Polonii w Norwegi Bogdan Kulas i wielu innych.

Uroczystość otworzył wyjątkowy występ Barbary Mokrzyckiej oraz koncert dzieci niewidomych ze Stowarzyszenia „Nadzieja" z Krakowa, który wywołał wzruszenie uczestników. Kolejnym punktem była projekcja filmu dokumentalnego „Parada”, opowiadającego o największym polonijnym przemarszu na świecie, organizowanym od niemal 90 lat na nowojorskim Manhattanie. Pokazowi towarzyszyła prelekcja twórcy filmu Grzegorza Zasępy i marszałka parady Piotra Praszkowicza.

Po zakończeniu filmu, nagrodzonego rzęsistymi brawami, rozpoczęły się obrady. Wśród prelegentów znaleźli się m. in. prezes PPIG Agnieszka Maćkówka, publicysta Witold Gadowski z prelekcją pt. „Wolność jako zadanie”, Tomasz Sobania – polski biegacz ekstremalny, który w 139 dni przebiegł USA, Jolanta Halaczkiewicz – prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, prof. Tomasz Demendecki – profesor UMCS w Lublinie i sędzia Sądu Najwyższego, Piotr Legerski – deweloper i przewodniczący SBDIiM w Krakowie.

- Staramy się pomóc biznesom, by znalazły swoich partnerów i inwestorów z Polski oraz z całego świata. Zależy nam także na tym, byśmy jako Polacy poznawali siebie nawzajem – zdradza założenia inicjatywy prezes PPIG Agnieszka Maćkówka.

Konferencja była okazją do podpisania kilku umów o współpracy międzynarodowej między polonijnymi organizacjami a Polsko-Polonijną Izbą Gospodarczą. Organizatorzy zapowiedzieli też, że druga część konferencji odbędzie się jeszcze w tym roku – uroczysta gala została przełożona na jesień. Kontynuacja całego projektu planowana jest ponadto na rok 2026.