Polonia z Greenpointu oklaskiwała swoją nową marszałek

W Princess Manor na Greenpoincie w sobotę 7 czerwca nastąpiło uroczyste szarfowanie Iwony Giernicki Hartley na marszałka kontyngentu polskiej dzielnicy. Sonia Tarnawski odebrała szarfę Miss Polonia a Alisson Grodzki Junior Miss Polonia. Podniośle, ale z dużą dozą polskiego humoru, elegancko w strojach wieczorowych, ale też z pewnym luzem, kolorowo z przewagą barw biało-czerwonych, patriotycznie i na wesoło celebrowano doniosłą dla polonijnej społeczności Greenpointu uroczystość.

Na wstępie zaproszonych gości przywitał w imieniu Greenpoint Pulaski Parade Committee Dariusz Knapik wraz z Agnes Dybanowski, która zdradziła, że występuje publicznie po raz pierwszy, ale program uroczystości prowadziła pewnie i z dużym wdziękiem. Podziękowano gościom oraz organizacjom tradycyjnie wspierającym Paradę Pułaskiego, takim jak, PSFCU, The Pulaski Association of Bussines and Professional Men, Centrum Polsko-Słowiańskie, Związkowi Harcerstwa Polskiego, Mari Curie Skłodowska Professional Association, parafii i szkole Św. Stanisława Kostki, zespołowi Krakowianki i Górale, Polskiej Szkole im. Marii Konopnickiej i NY Society of John Paul II.

Po ceremonii przywitania hymn Polski i USA rewelacyjnie odśpiewała, przy akompaniamencie dzieci ze szkoły polonijnej, Halina Kalitka. Inwokacji i błogosławieństwa zebranych dokonał ksiądz proboszcz z parafii Św. Stanisława Kostki Grzegorz Markulak. Osobę Iwony Giernicki Hartley, Marszałkini Parady Pułaskiego Kontyngentu Greenpoint w roku 2025 - w wzruszający sposób - przybliżyła zebranym jej siostra Małgorzata Modzelewska. Zaprezentowani zostali także rodzice obu pań oraz mąż i dzieci nowej Marszałkini. Przypomniane zostały też słowa papieża Jana Pawla II: „jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, nasza wiara i kultura są naszą siłą”. Następnie głos zabrał wicekonsul Przemysław Postolski, który także po raz pierwszy występował publicznie w tym charakterze i korzystając z okazji, w serdeczny sposób przywitał się z Polonią nowojorską.

Ceremonii szarfowania Iwony Giernicki Hartley dokonał Marszałek Greenpointu z roku 2024 Robert Tarnawski. Szarfowania Miss Polonia 2025 Soni Tarnowskiej dokonała Miss Polonia 2024 Oliwia Mucha. Junior Miss Polonia 2025 Alisson Grodzki została szarfowana przez Lenę Kostyra Junior Miss Polonia z roku 2024. Na ceremonię szarfowania spóźnił się Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2025 Eryk Baginski, którego zatrzymała na Long Island uroczystość szarfowania marszałka tamtejszego lokalnego kontyngentu. Kiedy już się pojawił na Greenpoincie został owacyjnie przyjęty przez zgromadzoną na sali Polonię i marszałków z lat ubiegłych.

Po ceremonii szarfowania głos zabrała nowa nowa marszałek greenpoinckiego kontyngentu Iwona Giernicki Hartley. - Dziękuję bardzo Pulaski Parade Committee, że zostałam wybrana na Marszałka Parady Greenpointu, bo jak byłam malutka, to chodziłam na paradę. Rodzice mnie tam co roku brali i zawsze marzyłam, żeby w tej paradzie iść, tak jak ci inni idą. Później jak chodziłam do szkoły św. Stanisława Kostki i należałam do Krakowiaków i Górali, to pierwszy się zgłaszałam, aby iść w paradzie, ale nigdy się nie spodziewałam, że kiedyś będę prowadzić paradę. To dla mnie jest szok i jestem bardzo wdzięczna – wyznała.

Iwona Giernicki Hartley urodziła się i wychowała na Greenpoincie i jest najstarszą córką Marka Giernickiego i Ewy Sutkowskiej. Wraz z siostrą Małgorzatą Modzelewski i bratem Markiem Giernickim wychowała się w tradycyjnej rodzinie katolickiej, kultywującej polską tradycję i pamięć o kraju ich przodków - Polsce. Jako dziecko stała u boku ojca, kiedy ten z pasją przemawiał na demonstracji wspierającej z Ameryki ruch Solidarności w Polsce. Uczęszczała do szkoły św. Stanisława Kostki i uczestniczyła wraz z rodziną w życiu swojej parafii. Utalentowana muzycznie przez 15 lat brała lekcje gry na fortepianie w klasie Mieczysława Fryca i dawała koncerty w Centrum Polsko-Słowiańskim. Tańczyła także w zespole Krakowianki i Górale przy Polskim Domu Narodowym na Greenpoincie i śpiewała pod dyrekcją Haliny Kalitki. Występowała wraz z zespołem Polish and American Folk Dance Company w prestiżowym nowojorskim Lincoln Center.

Pani marszałek ukończyła St. John University z dyplomem magistra w Finansach i MBA w Biznesie Międzynarodowym. Pełniła obowiązki dyrektorki w trzecim co do wielkości w skali kraju programie - Case Study Development Program i zajmowała się tam międzynarodowymi kampaniami promocyjnymi i publikacjami używanymi do konferencji międzynarodowych w książkach i dziennikach studenckich, między innymi na Harvard University. Pomimo błyskotliwej kariery naukowej i zawodowej, zawsze znajdowała czas na działalność polonijną i będąc jeszcze na uniwersytecie St. John, pełniła tam rolę prezydent Polskiego Klubu Kultury. Wraz z siostrą Małgorzatą organizowała wielkoskalowe polskie imprezy kulturalne na uniwersytecie i jednoczyła polonijne organizacje z innych amerykańskich uniwersytetów. Ze względów rodzinnych zrezygnowała z kariery w finansach korporacyjnych i zajęła się życiem rodzinnym i wychowaniem dzieci.

Życie pani Iwony zatoczyła wielkie koło i powróciła jako nauczyciel do szkoły św. Stanisława Kostki i Maria Konopnicka Polish School. Iwona Giernicki Hartley jest żoną Erica Hartleya i matką ich dwójki utalentowanych dzieci - Angeliny i Lukasa. Na życie duchowe nowej marszałek wielki wpływ wywarł polski papież Jan Paweł II i spotkanie z nim w Rzymie na prywatnej audiencji.