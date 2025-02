Gubernator radzi się z pastora, rozważając usunięcie burmistrza Nowego Jorku ze stanowiska

Przejechał 700 mil, by spalić dom rodziny Zalenskich. Zabił ich dwa psy

Nowojorska gubernator Kathy Hochul spotkała się we wtorek 18 lutego z reprezentującymi Nowy Jork w Izbie Reprezentantów Hakeemem Jeffriesem i Gregory’m Meeksem, słynnym pastorem Alem Sharptonem, ale też miejskim rewidentem Bradem Landerem i przewodniczącą Rady Miasta Nowy Jork Adrienne Adams. Temat rozmów to kryzys w ratuszu i ewentualne usunięcie burmistrza z fotela, do czego uprawniona jest gubernator.

Eric Adams oskarżany jest powszechnie już o pójście na układ z administracją Donalda Trumpa – poparcie jego antyimigracyjnej krucjaty w zamian za oddalenie zarzutów korupcyjnych wobec burmistrza. W efekcie czworo zastępców burmistrza zrezygnowało z pełnionych funkcji na znak protestu, a wiele osób – wśród nich Lander i Adrienne Adams – oficjalnie wzywa Adamsa do rezygnacji.

Pastor Al Sharpton, który jest bliskim przyjacielem burmistrza, dał do zrozumienia dziennikarzom, że mimo to, gotowy jest poprzeć każdą decyzję gubernator. Zdradził też, że Hochul wstrzyma się z nią do czasu rozstrzygnięcia sprawy zarzutów wobec burmistrza przed Sądem Okręgowym dla Południowego Okręgu Nowego Jorku na Manhattanie. W środę 19 lutego sędzia Dale E. Ho wysłuchać miał przedstawicieli Departamentu Sprawiedliwości USA, którzy wystąpili z wnioskiem o wycofanie zarzutów przeciwko Adamsowi na niespełna dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem jego procesu.

Do sędziego Ho trafiły już też jednak wnioski byłych prokuratorów z Tri-State o odrzucenie nakazu DOJ i wyznaczenie specjalnego prokuratora do zbadania sprawy łapówek od przedstawicieli tureckich władz, które przyjmować miał Adams. Sądowy sprzeciw wobec wycofania oskarżeń jest mało prawdopodobny, ale istnieje precedens. Przypomniała o nim Daniell Sassoon, która złożyła dymisję w proteście przeciwko nakazowi wycofania zarzutów wobec burmistrza. W liście informującym o rezygnacji z funkcji p.o. Prokuratora Okręgowego dla Południowego Okręgu Nowego Jorku wspomniała o sprawie z 1977 r., kiedy sąd odrzucił rządowy nakaz wycofania oskarżeń, stwierdzając, że nie służyłoby to interesowi publicznemu.

Kiedy można spodziewać się sądowego rozstrzygnięcia sprawy, nie wiadomo. Poczekamy też zatem na decyzję gubernator. Jeśli Hochul zdecyduje się skorzystać z konstytucyjnych uprawnień, będzie musiała zastosować się do skomplikowanej procedury przypominającej proces sądowy. Musiałaby postawić burmistrzowi Adamsowi zarzuty, a ten miałby prawo do obrony. Alternatywą jest usunięcie burmistrza na mocy komisji ds. niezdolności do pracy, składającej się z pięciu lokalnych urzędników. Są wśród nich m.in. Brad Lander, Adrienne Adams oraz prezydent Queens Donavan Richards, także demokrata.

Richards jednak ostro skrytykował ten pomysł, argumentując, że ten drastyczny krok powinien być zarezerwowany dla urzędników niezdolnych do pracy. - Myślę, że eksperci prawni z pewnością powiedzą, że Komisja Niezdolności została utworzona na wypadek, gdyby burmistrz miasta Nowy Jork został ubezwłasnowolniony – powiedział w rozmowie z NY1. - W tej chwili Eric Adams wciąż oddycha. Więc to będzie zależeć od prawników – dodał, wzywając jednocześnie samego burmistrz do głębokiego zastanowienia się nad tym czy będzie nadal w stanie pełnić służbę.