Astronauci też świętują Thanksgiving! Bez grawitacji, ale z brukselką i wędzonym indykiem

Sunita Williams, Donald Pettit, Nick Hague i Barry Wilmore, którzy przebywają na ISS w przestrzeni kosmicznej, przesłali na Ziemię specjalne pozdrowienia z okazji Święta Dziękczynienia. - Radosnego Święta Dziękczynienia dla wszystkich naszych przyjaciół i rodzin, które są na Ziemi oraz każdego, kto nas wspiera – przekazała na opublikowanym przez NASA nagraniu dowódczyni misji Sunita Williams.

Astronautka, tak jak Barry Wilmor, którzy utknęli na stacji w czerwcu z powodu awarii statku Starliner firmy Boeing i czekają na odłożony na luty powrót na ziemię, zdawali się tryskać dobrymi humorami. - Mamy wiele rzeczy, za które możemy być wdzięczni. Niewiele jest miejsc, w których można leżeć na suficie, a to jest jedno z nich. Jesteśmy wdzięczni za zerową grawitację. To fantastyczne - powiedział Wilmore. - Jesteśmy wdzięczni za nasz naród, który jest narodem kosmicznym, który pozwala nam żyć swobodnie, mówić to, co uważamy za ważne do powiedzenia i wiele innych rzeczy – dodał.

Przebywająca 260 mil nad ziemią załoga pochwaliła się też menu, które złoży się na ich świąteczny posiłek. To m.in. próżniowo pakowana brukselka, wędzony indyk, dynia piżmowa i jabłka z przyprawami. - Będzie pyszne – zapewnili. We wcześniejszym wywiadzie dla stacji NBC News zdradzili, że zjedzą też tłuczone ziemniaki, trochę poćwiczą, żeby być w formie i obejrzą słynną Macy’s Thanksgiving Parade.