Wysyp nowości i znane gwiazdy. Nowy Jork szykuje się do słynnej parady

To tradycyjny początek sezonu świątecznego w Nowym Jorku i w tym roku ma być wyjątkowo huczny.

W czwartek 28 listopada tysiące nowojorczyków i turystów podziwiać będą doroczną Macy’s Thanksgiving Parade, w której udział weźmie ponad 5000 wolontariuszy, ponad 700 klaunów, 11 orkiestr, 10 grup performerskich i kilkudziesięciu artystów, w tym największe gwiazdy. Na scenie przed słynnym sklepem Macy’s przy Herald Square pojawią się m.in. Jennifer Hudson, Kylie Minogue i Billy Porter. Widzowie podziwiać będą mogli jednak też występy Alison Brie Bishop Briggs, Chlöe, Dan + Shay, Jimmy Fallon & The Roots, Coco Jones, Idina Menzel, Lea Salonga, gwiazdy Broadwayu i znanych i lubianych Radio City Rockettes. Najważniejsze jednak, jak co roku, będą słynne gigantyczne postaci, które podziwiać można nad ulicami.

Organizatorzy przygotowali w sumie kilkadziesiąt platform i ogromnych kolorowych balonów, przedstawiających znanych bohaterów kreskówek, bajek czy filmów.

Na ulice wyjedzie sześć nowych platform: „Candy Cosmos” od Haribo, „Dora’s Fantastical Rainforest” od Nickelodeon & Paramount, „Magic Meets the Seas” od Disney Cruise Line, „Pasta Knight” od Rao’s Homemade, „Masterfeast” od Netflix oraz „Wondrous World of Wildlife” przygotowana przez Bronx Zoo. Pod niebo wzniesie się też sześć nowych balonów: Myszka Minnie, Extraordinary Noorah & The Elf on the Shelf, Gabby z Gabby's Dollhouse, Goku z „Dragon Ball”, Marshall z „PAW Patrol” oraz całkiem nowy Spider-Man.

98. parada Macy’s rozpocznie się 28 listopada o godz. 8.30 przy W. 77th Street & Central Park West i przejdzie Central Park West do Columbus Circle. Stamtąd ruszy Central Park South do 6th Avenue, którą przejdzie na południe do 34th Street i dalej do Macy's Herald Square nieopodal 34th Street & 7th Avenue. Wydarzenie transmitować będzie stacja NBC oraz serwis Peacock.

Ci, którzy nie mogą się doczekać, mogą wybrać się na tradycyjne pompowanie gigantycznych balonów, które odbywa się co roku w przeddzień parady przy Amerykańskim Muzeum Historii Naturalnej. Podglądać będzie je można w środę 27 listopada na West 72nd Street oraz Central Park West w godz. 12 pm – 6 pm.