Antyterrorysta z FBI pokieruje nowojorską policją. Mundurowi w szoku

Burmistrz Nowego Jorku w czwartek 12 września przyjął rezygnację Edwarda Cabana, który zdecydował się na ten krok w związku z federalnym śledztwem w sprawie korupcji w najbliższym otoczeniu Adamsa. W specjalnym wystąpieniu z Gracie Mason izolujący się z powodu COVID-19 burmistrz podziękował mu za ciężką pracę i wkład w znaczny spadek przestępczości „w ciągu 13 z 14 miesięcy, w których pełnił funkcję komisarza”.

- W czasie, gdy był członkiem NYPD w naszej administracji, usunęliśmy z naszych ulic ponad 18 000 nielegalnych broni, mieliśmy najniższą liczbę napadów w historii w naszym systemie metra i odnotowaliśmy najniższą liczbę strzelanin w historii miasta w sierpniu – powiedział Adams. - Aby zapewnić, że przestępczość w naszym mieście nadal będzie spadać, podejmuję natychmiastowe działania, mianując Toma Donlona tymczasowym komisarzem policji – dodał, przedstawiając Donlona, jako „doświadczonego w egzekwowaniu prawa profesjonalistę, który pracował na szczeblu lokalnym, stanowym, federalnym i międzynarodowym”.

Tom Donlon to były dowódca z FBI. Pochodzi z Bronksu. Pełnił funkcję dyrektora nowojorskiego Biura Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierował Narodowym Centrum Zagrożeń FBI i Wspólną Grupą Zadaniową ds. Terroryzmu FBI-NYPD. Był jednym z agentów badających zamach bombowy na wieże World Trade Center w 1993 r., a także ataki na ambasadę USA w Afryce i USS Cole w Jemenie przeprowadzone przez Al-Kaidę. Po zakończeniu służby zajmował się bezpieczeństwem w prywatnym sektorze, m.in. Credit Suisse i Blackrock.

W przekazanym przez ratusz oświadczeniu Donlon zapewnił o chęci do pracy na rzecz metropolii. - „Jestem zaszczycony i pełen pokory, że zostałem mianowany tymczasowym komisarzem Departamentu Policji Miasta Nowy Jork. Moje cele są jasne: kontynuować historyczny postęp w zmniejszaniu przestępczości i usuwaniu nielegalnej broni z naszych społeczności, utrzymywać najwyższe standardy uczciwości i przejrzystości oraz wspierać naszych oddanych funkcjonariuszy" – stwierdził.

Policjanci przyjmują tę nominację z mieszanymi uczuciami. To wyraźne pominięcie pełniących ważne funkcje w NYPD funkcjonariuszy, jak pierwsza zastępczyni komisarza Tania Kinsella czy Szef Departamentu Jeffrey Maddrey. To zresztą pierwszy od ponad dwóch dekad człowiek z zewnątrz, który zarządzać ma miejskim departamentem i jego przeszło50 tys. pracowników.

Emerytowany Szef Detektywów NYPD Robert Boyce, z którym rozmawiali reporterzy ABC7 przyznał, że to zaskakujący wybór. - To przyszło znikąd. Nie spodziewaliśmy się osoby z zewnątrz – stwierdził. Zaznaczył jednak, że Donlan to nowojorczyk i wybitny fachowiec, co zaliczyć mu trzeba na plus.