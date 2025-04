i Autor: Shutterstock

Raport grozy

Alarm w USA! Prawie połowa Amerykanów oddycha toksycznym powietrzem!

Niemal połowa mieszkańców Stanów Zjednoczonych oddycha powietrzem, które zagraża ich zdrowiu. To ustalenia szokującego raportu Amerykańskiego Stowarzyszenia Płuc (ALA). Zanieczyszczenia osiągnęły alarmujący poziom, a sytuacja pogarsza się z roku na rok. Wiadomo, gdzie jest najgorzej i co to oznacza dla zdrowia!