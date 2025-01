$20 tys. kary dla słynnej nowojorskiej restauracji i koniec 13-letniej prawnej batalii

Biuro Prokuratora Okręgu Południowego w Nowym Jorku poinformowało w poniedziałek 31 grudnia o zawarciu ugody z właścicielami słynnego Katz’s Deli na Lower East Side na Manhattanie. Porozumienie dotyczy kar za naruszenie zapisów ADA, które stwierdzono już w 2011 roku.

Wejście, stoliki i toalety niedostosowane do zapisów ustawy

Prokuratura od 13 lat wyrażała zastrzeżenia, co do zbytniego zagęszczenia stolików i krzeseł w lokalu, które utrudnia korzystanie z restauracji osobom niepełnosprawnym, ubikacji, które nie spełniają norm wyznaczonych przez ADA oraz wejścia do lokalu, które według prokuratora, jest niewystarczająco dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. - „Zewnętrzne drzwi głównego wejścia do restauracji są dwuskrzydłowe i wychylają się na zewnątrz w kierunku ulicy. Szerokość otwarcia pojedynczego panelu drzwi wynosi 29,5 cala, czyli mniej niż wymagane 32 cale” – to tylko jeden z kilkunastu przykładów naruszeń wymienionych w skardze prokuratury.

Właściciele restauracji i śledczy w końcu jednak doszli do porozumienia. Kultowa restauracja zlokalizowana przy 205 East Houston Street będzie musiała zapłacić $20 tys. i dodatkowo dostawać lokal do potrzeb osób niepełnosprawnych – m.in. wyremontować łazienki, które przeszły modernizację w 2018 r. - Poprawki i modyfikacje uzgodnione przez Katz's Deli dadzą osobom niepełnosprawnym równe szanse na korzystanie z jednej z najpopularniejszych restauracji w Nowym Jorku, zgodnie z wymogami ADA – skomentował z satysfakcją Edward Y. Kim, p.o. Prokuratora dla Południowego Okręgu Nowego Jorku.

137 lat historii i zachwytów nad kultowym pastrami

Katz’s Delicatessen rozpoczęło działalność w roku 1888 pod nazwą Iceland Brothers i początkowo mieściło się po drugiej stronie ulicy, przy której się aktualnie znajduje. Restauracja od początku cieszyła się popularnością wśród lokalnych i przyjezdnych klientów. To za sprawą kultowego „pastrami on rye”, czyli pastrami na żytnim chlebie, które uważane jest za najlepsze w mieście.

Katz’s Deli szczyci się faktem bycia najstarszą restauracją w Nowym Jorku i w karcie ma jeszcze kilka innych potraw charakterystycznych dla żydowskiej kuchni. Na początku XX wieku lokal był jednym z ulubionych miejsc spotkań dla nowo przybyłych Żydów z Europy Wschodniej, gdzie mogli porozmawiać ze znajomymi i odnaleźć smak potraw z rodzinnych stron.