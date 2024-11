Z mapy Chicago znika kolejny polski kościół!

Niemal z dnia na dzień z mapy chicagowskich zabytków znikają symbole polskości. Na łamach „Super Expressu” śledzimy sprawę batalii Polonii o zachowanie przed wyburzeniem dawnego kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha w Chicago, a tymczasem ma zostać zburzony kolejny klejnot polskiej architektury - kaplica misyjna Bazyliki św. Jacka - kościół Matki Bożej Fatimskiej w Avondale.

Decyzja o zburzeniu polskiej kaplicy zapadła w poniedziałek 28 października, o czym poinformował w środę 30 października na stronie internetowej i na portalu X budowlany serwis „Building Up Chicago”. - „28 października miasto Chicago wydało pozwolenie na rozbiórkę kościoła Matki Bożej Fatimskiej znajdującego się przy 3051 North Christiana Avenue w Avondale. Zbudowany w 1956 roku kościół był częścią Bazyliki św. Jacka oddalonej o zaledwie około pół mili i znajdującej się przy ulicy Wolfram” – czytamy na portalu.

Wiadomość szybko dotarła do polonijnej społeczności. - Wielka szkoda, że z mapy zabytków Chicago zniknie kolejny symbol polskości, którym niewątpliwie jest kaplica misyjna Bazyliki św. Jacka - Kościół Matki Bożej Fatimskiej w Avondale. Ma ona piękne witraże w oknach i rzeźby w środku. Mam nadzieję, że uda się je zachować – powiedział nam Daniel Pogorzelski, historyk, komisarz Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago.

- Przepiękne modernistyczne rzeźby świętych na wieży kaplicy misyjnej nie mogą zostać zniszczone. Te rzeźby, krzyże, oraz kamienna płaskorzeźba, na której widnieje wezwanie kaplicy nad wejściem powinny zostać zabezpieczone i przekazane bazylice. Wspólnota religijna, która kiedyś ufundowała te dzieła ma spory teren, na którym mogą one być eksponowane - dodaje polski historyk.

Jak podał portal „Building Up Chicago”, świątynia była ostatnio używana przez organizację non-profit Blue Army North. Wokół kościoła pojawiło się już metalowe ogrodzenie. W tygodniu nie było jednak widać innych oznak przygotowań do wyburzenia budynku.

Przyszłość działki, na której stoi jeszcze kościół jest już wstępnie znana. Jak podaje „Building up Chicago” są trzy oczekujące pozwolenia na budowę, według których na tej działce pojawią się trzy domy jednorodzinne, zaadresowane jako 3051, 3055 i 3057 North Christiana. Pozwolenia wskazują, że architektem projektu jest firma Pro-Plan Architects, deweloperem The Christina Collection, a firmą wykonawczą Wawel P.A Inc.