W strugach deszczu, ale z Polską w sercu. 89. Parada Pułaskiego na Manhattanie

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
Teodor Lisowski
Teodor Lisowski
2026-10-04 20:58

Pogoda nie jest łaskawa. 89. Parada Pułaskiego idzie przez Manhattan w deszczu. Mimo to atmosfera, tak jak serca maszerujących Piątą Aleją Polaków, jest gorąca. W sercu Nowego Jorku prezentują się polonijne organizacje, kluby, szkoły, parafie oraz społeczności kilkudziesięciu zakątków rejonu Tri-State, ale nie tylko! Były grupy rowerowe, motocyklowe, a nawet szybowiec!

Tegoroczny biało-czerwony przemarsz, odbywający się tradycyjnie w pierwszą niedzielę października, poprzedziły uroczysta msza święta w Katedrze Św. Patryka i eleganckie śniadanie. Największej manifestacji polskości w Stanach Zjednoczonych w tym roku przyświeca hasło odnoszące się do pięknego jubileuszu Ameryki: „Za wolność naszą i waszą! Generałowie Kościuszko i Pułaski – żołnierze wolności Polski i Ameryki. W hołdzie 250-leciu niepodległości Stanów Zjednoczonych.”

Huczny pokaz patriotyzmu na Piątej Alei rozpoczął się punktualnie o godz. 12.30 pm czasu nowojorskiego od odtańczenia uroczystego poloneza, na którego czele szła Wielka Marszałek Parady Pułaskiego 2026 Iwona Korga. Słońca niestety zabrakło, a chwilę później było jeszcze gorzej – ze stalowego nieba popłynął deszcz, który co pewien czas wracał w postaci mżawki. To jednak nie zatrzymało Parady Pułaskiego. Z parasolami nad głowami, ubrani w biało-czerwone stroje, wymachujący polskimi flagami starsi i młodsi Polacy ruszyli słynną aleją, by przy dźwiękach polskiej muzyki prezentować się zgromadzonej przy barierkach publiczności.

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Wśród maszerujących znaleźli się przedstawiciele kilku amerykańskich stanów: Nowego Jorku, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Pennsylwanii, ale też, po raz pierwszy w historii, Teksasu. Z Marszałkiem Teksasu Zbigniewem Zborowskim z Port Lavaca, TX, szła Miss Poland International 2026 Savannah Gajda, która w listopadzie reprezentować będzie Polskę na konkursie piękności w Tokio.

Radosny przemarsz, którego historia liczy już ponad 89 lat, przyciągnął dzieci, młodzież, członków polonijnych parafii, klubów studenckich, stowarzyszeń, organizacji i instytucji finansowych. Na długiej liście uczestników są przedstawiciele Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Polskich Linii Lotniczych LOT, grup motocyklowych, Bractwa Kurkowego, orkiestra marszowa, polonijni biegacze i rowerzyści oraz potężna grupa fanów zabytkowych, ale i szybkich aut, przystrojonych biało-czerwonymi barwami. Po raz pierwszy w historii na Piątej Alei prezentował się też polski szybowiec. Maszyna PW-5 „Smyk” wyprodukowana przez PZL-Świdnik przejechała Piątą Aleję pozdrawiając migającymi światełkami na specjalnej platformie.

ZOBACZ, JAK WYGLĄDAŁY UROCZYSTA MSZA I ŚNIADANIE PRZED 89. PARADĄ PUŁASKIEGO

Uroczyste msza i śniadanie przed 89. Parada Pułaskiego w Nowym Jorku
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Nie brakuje też specjalnych gości, w tym Honorowego Wielkiego Marszałka wiceszefa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karola Polejowskiego i jego współpracowników z IPN. Na liście są też zaproszeni przez Wielką Marszałek przedstawiciele władz Małopolski oraz Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Muzyczną stronę Parady uświetniali z kolei członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin oraz chór reprezentujący Polski Związek Chórów i Orkiestr – Oddział w Rzeszowie.

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