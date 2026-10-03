Wielka Marszałek gotowa na Paradę. Będzie elegancja, polskie barwy i krakowski akcent

W powietrzu czuć już atmosferę oczekiwania. Tradycyjnie w pierwszą niedzielę października Piątą Aleją przejdzie Parada Pułaskiego. 89. polonijny przemarsz przebiegnie pod hasłem podkreślającym amerykański jubileusz: „Za wolność naszą i waszą! Generałowie Kościuszko i Pułaski – żołnierze wolności Polski i Ameryki. W hołdzie 250-leciu niepodległości Stanów Zjednoczonych.”

Dla Wielkiej Marszałek 4 października jest zwieńczeniem całego roku przygotowań. Jest stres?

Stres jest częścią piastowania tej zaszczytnej funkcji, trzeba się z tym liczyć i do tego przyzwyczaić. Teraz wszystko jest gotowe i czekamy tylko na piękną pogodę!

– mówi z uśmiechem dr Korga w rozmowie z „Super Expressem”.

Jutro nie będzie już czasu na poprawki. Wszystko musi zadziałać, a szczegóły, jak podkreśla Wielka Marszałek, mają ogromne znaczenie.

Jestem skoncentrowana i zorganizowana. To moje cechy charakteru, staram się dopilnować wszystkich szczegółów

– zdradza nam.

Mimo natłoku obowiązków i napięcia związanego z organizacją tak dużego wydarzenia na pierwszy plan wysuwa się jednak radość ze spotkania z Polonią i wspólnego przemarszu w Paradzie Pułaskiego.

Najważniejsze jest pogodne podejście, uśmiech na twarzy i oczekiwanie na spotkanie z Polonią. Dobrze wiemy, jak czasochłonne są przygotowania do Parady, więc wszyscy czekamy na ten wyjątkowy jeden dzień w roku, aby maszerować pod Biało-Czerwoną

– mówi.

Jak zaprezentuje się Wielka Marszałek w tym wyjątkowym dniu? Iwona Korga przyznaje, że kreacja na Paradę Pułaskiego jest już gotowa.

Myślę, że każdy chce wyglądać wyjątkowo w ten dzień, szuka polskich barw i domieszki polskiego folku. Ja stawiam na elegancję i drobny element krakowski

– zdradziła nam.

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Ten krakowski akcent nie będzie zresztą przypadkowy. Kraków zajmuje w sercu Wielkiej Marszałek szczególne miejsce, a tegoroczna Parada będzie również okazją do spotkania z gośćmi ze stolicy Małopolski.

Kraków to moje rodzinne miasto, które zawsze jest w moim sercu, dlatego też zaprosiłam specjalnych gości z Krakowa: Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Ryszarda Pagacza i przedstawicieli nauki z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego

– wyjaśnia Iwona Korga.

Wielka Marszałek nie ukrywa, że możliwość pokazania polskich regionalnych tradycji i więzi, które, niezależnie od odległości, wciąż łączą Polonię z krajem, jest dla niej również ważna.

Parada Pułaskiego to święto polskości na Piątej Alei, które obchodzimy w stolicy świata - Nowym Jorku. To wyjątkowy dzień radości i dumy z polskich korzeni. Choć mieszkamy w USA od wielu lat i tu jest nasz dom to w sercach mamy Polskę!

– przypomina i jeszcze raz zachęca do udziału w polskim święcie na Manhattanie:

Razem pokażemy, że tworzymy piękną, ważną i sprawczą grupę narodowościową, z którą trzeba się liczyć!

89. Parada Pułaskiego odbędzie się 4 października. Rozpocznie się o godz. 12.30 pm na Piątej Alei w pobliżu 41st Street. Przemarsz poprzedzą tradycyjnie – uroczysta msza święta w Katedrze Św. Patryka o godz. 9 am oraz śniadanie w 3 West Club ( 3 W 51st St, Manhattan, NY) o godz. 10.30 am.

„Super Express” od lat jest jednym z patronów medialnych Parady Pułaskiego.