Msza, śniadanie i ważna proklamacja. Tak Nowy Jork świętował przed Paradą Pułaskiego

Dzień 89. Parady Pułaskiego w Nowym Jorku, rozpoczął się w sercu Manhattanu od modlitwy i historii. O godzinie 9 am czasu nowojorskiego w Katedrze św. Patryka przy 5th Avenue odprawiona została msza święta w intencji Polonii. Monumentalna świątynia z białego marmuru, siedziba Archidiecezji Nowojorskiej, zgromadziła licznych wiernych. Mszę celebrował ks. biskup Witold Mroziewski.

Bezpośrednio po mszy goście przeszli do zabytkowego i eleganckiego The Women's National Republican Club przy 3 West 51st Street, założonego w 1921 roku. Podczas uroczystego śniadania doszło do wzruszającego momentu. Wielka Marszałek Parady Pułaskiego 2026 Iwona Korga została nagrodzona dyplomem i Proklamacją Stanu Nowy Jork w uznaniu jej wkładu w promowanie polskiej kultury i tradycji w Stanach Zjednoczonych.

(…) gdy jednostki o tak szlachetnych celach i osiągnięciach zostają nam przedstawione, właściwym jest publiczne ogłoszenie i pochwalenie tych osób; teraz zatem, niechaj będzie ogłoszone, że ja, senator stanu Nowy Jork Kristen Gonzalez, z dumą wyróżniam dr Iwonę Korgę za jej wzorową służbę na rzecz naszej społeczności i stanu z okazji pełnienia funkcji Głównego Marszałka 89. Corocznej Parady Pułaskiego

– brzmią słowa fragmentu proklamacji. Uczestnicy nagrodzili je gromkimi brawami.

Gościem honorowym i głównym mówcą był Ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski. W swoim przemówieniu przypomniał najdawniejszą historię obecności Polaków w Ameryce, sięgającą 1608 roku, kiedy to do Jamestown w Virginii przybyli pierwsi polscy rzemieślnicy: szklarze, wytwórcy smoły i mydła sprowadzeni przez kapitana Johna Smitha.

Szczerski podkreślił, że to właśnie Polacy są autorami pierwszego strajku na ziemi amerykańskiej w 1619 roku. Kiedy władze kolonii odmówiły im prawa wyborczego, ponieważ nie byli Anglikami, Polacy złożyli narzędzia i przerwali pracę. Był to pierwszy w historii Ameryki protest w obronie równych praw obywatelskich i pracy. Protest okazał się skuteczny, prawa zostały im przyznane.

To historia, o której każdy Polak w Ameryce powinien pamiętać. Od 1608 roku jesteśmy tu nie jako goście, ale jako współbudowniczowie Ameryki, ludzie pracy, wiary i walki o równość -

- mówił ambasador.

Spotkanie w The Women's National Republican Club zakończyło się wspólnym toastem za Polonię i za polsko-amerykańską przyjaźń. Główna celebracja, a więc 89. Parada Pułaskiego, planowana jest na 12.30 pm czasu wschodniego wybrzeża.