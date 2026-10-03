Gwiazdy, najważniejsi politycy, a nawet miss! Parada Pułaskiego przyciąga znane nazwiska

Biało-czerwony przemarsz, w tym wyjątkowym roku jubileuszu 250-lecia Stanów Zjednoczonych, przejdzie pod hasłem „Za wolność waszą i naszą”, upamiętniając dwóch słynnych bohaterów wojny o amerykańską niepodległość Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszkę. Parada co roku przyciąga osobistości ze świata polityki, kultury, sportu czy rozrywki z Polski i Stanów Zjednoczonych, które chcą celebrować z Polonią.

W 2022 r. Paradę Pułaskiego upiększył, i to dosłownie, wyjątkowy gość - z Polonią Piątą Aleją przeszła Miss Świata 2021 Karolina Bielawska. W biało-czerwonym tłumie znalazła się też Cleo, która wystąpiła podczas odbywającego się po Paradzie koncertu w Central Parku. W przeszłości Paradę uświetnili także mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk, która przeszła w niej już czterokrotnie, raz jako honorowy marszałek, piosenkarka Natalia Kukulska, a także bokserzy Tomasz Adamek czy Adam Kownacki. Z Polakami regularnie maszeruje też amerykańska gwiazda telewizji Rita Cosby, córka powstańca warszawskiego.

W największej w Stanach Zjednoczonych manifestacji polskości w ubiegłych latach brało udział wielu polityków. W 2023 r. z Polonią maszerował prezydent RP Andrzej Duda. - Przybyłem tutaj – co poczytuję sobie za wielki zaszczyt – na tę Paradę, jako pierwszy w historii Prezydent RP, aby Państwu z całego serca podziękować, że jesteście z Polską, że tutaj zza oceanu wspieracie swoją Ojczyznę – mówił do rodaków na Piątej Alei. W 1983 r., gościem uroczystego bankietu przed paradą był prezydent USA Ronald Reagan (+93 l.). Był to symboliczny gest wsparcia Polaków, których rodacy w kraju walczyli z komunizmem. Wcześniej, w 1962 r. podczas Parady Pułaskiego w Buffalo obecny był ówczesny prezydent John F. Kennedy (+46 l.).

ZOBACZ GALERIĘ Z 89. BANKIETU PARADY PUŁASKIEGO

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W przeszłości gośćmi i honorowymi marszałkami nowojorskiej Parady Pułaskiego byli między innymi: generał Józef Haller (+87 l.), generał Tadeusz „Bór" Komorowski (+71 l.), arcybiskup Stanisław Dziwisz oraz, w 2005 r. były prezydent Lech Wałęsa. W 1950 roku z Polonią maszerował gen. Władysław Anders, 74 lata później, w 2024 roku honorowym marszałkiem parady została jego córka Anna Maria Anders. W 2016 r. Piątą Aleją przeszedł ówczesny Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, w 2025 r. Polonii towarzyszył na niej Marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W ubiegłych latach obecny był również były wiceminister gospodarki i poseł Piotr Naimski, były wicemarszałek Senatu i europoseł Adam Bielan, były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, były prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski czy Bogdan Klich, chargé d'affaires w Ambasadzie RP w Waszyngtonie.

Kilkukrotnie uczestniczył w Paradzie senator USA Chuck Schumer. - Im więcej Polaków, tym lepsza Ameryka – stwierdził w 2019 r. W ubiegłych latach wśród świętujących z Polonią byli także burmistrzowie metropolii Michael Bloomberg oraz Rudy Guiliani, ale też członkowie Izby Reprezentantów, między innymi Carolyn Maloney i Dan Donovan, ale też przedstawiciele lokalnych władz różnego szczebla. W 2022 r. w 85. Paradzie Pułaskiego przeszedł ówczesny burmistrz NYC Eric Adams, który przemaszerował w niej z Polakami również w 2024 i 2025 roku. Na Piątej Alei w biało-czerwonym pochodzie regularnie pojawia się również Curtis Sliwa, twórca Guardian Angels, formacji ochotniczej powołanej do zapobiegania przemocy w mieście.

89. Parada Pułaskiego odbędzie się 4 października. Rozpocznie się o godz. 12.30 pm na Piątej Alei w pobliżu 41st Street. Przemarsz poprzedzą tradycyjnie – uroczysta msza święta w Katedrze Św. Patryka o godz. 9 am oraz śniadanie w 3 West Club ( 3 W 51st St, Manhattan, NY) o godz. 10.30 am.