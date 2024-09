Szok! Szeryf z Kentucky zastrzelił sędziego

NYPD przez przypadek dopadła mordercę. Zatrzymali go przez alkohol

Wydarzenia w Letcher County Courthouse wstrząsnęły całą społecznością i mówi o nich cała Ameryka. W czwartek 19 września przed godz. 3 pm policja otrzymała wezwanie do budynku sądu w Whitesburg, około 145 mil na południowy wschód od Lexington, KY. Mundurowi wkroczyli do biura sędziego okręgowego Kevina Mullinsa (+54 l.) i zastali go leżącego w kałuży krwi. Mężczyzna miał kilka ran postrzałowych, a próby reanimacji nie przyniosły efektów. Na miejscu zatrzymanego domniemanego strzelca. Okazał się nim być lokalny szeryf.

Shawn M. Stines (43 l.), znany jako Mickey, od dwóch lat nosił odznakę szeryfa hrabstwa Letcher. Badająca sprawę Policja Stanu Kentucky poinformowała, że wstępne ustalenia wskazują, że postrzelił sędziego po kłótni. - Został oskarżony o morderstwo – przekazał rzecznik Kentucky State Police Matt Gayheart. Szeryf został przewieziony do aresztu i, jak poinformowały służby, współpracuje ze śledczymi. Policja nie ujawnia jednak motywów jego zaskakującego działania.

Zastrzelony przez policjanta sędzia orzekał w hrabstwie Letcher od 15 lat. Wcześniej pracował jako prokurator.