Trump Burger podbija Teksas. To nie nowy biznes prezydenta, a obrotnego... imigranta

Prezydent Donald Trump podczas swojej pierwszej kadencji zaserwował burgery goszczącym w 2019 roku w Białym Domu futbolistom drużyny Clemson Tigers z Południowej Karoliny oraz zawodnikom North Dakota State Bison. Podczas kampanii wyborczej w 2024 roku przywdział fartuch i stanął przy frytkownicy w barze McDonald’s w Feasterville w Pensylwanii. Jego zamiłowanie do burgerów zainspirowało jednego z mieszkańców Teksasu, który buduje życiowy biznes, rozwijając osobliwą sieć barów pod nazwą Trump Burger. Z 45. i 47. Prezydentem Stanów Zjednoczonych nie łączy jej bynajmniej jedynie nazwa.

Restauracje Trump Burger, których w Teksasie znajdziemy już cztery, to kompleksowy hołd dla Donalda Trumpa.

Fasady budynków w Houston, Bellville, Flatonia i Kemah oklejone są plakatami przypominającymi te z prezydenckich kampanii, a klientów w środku wita nie tylko tekturowa postać prezydenta USA naturalnych rozmiarów, ale niekiedy również sobowtór głowy państwa, zachęcający do spróbowania specjałów z menu.

Karta dań, którą znajdą goście pełnych flag i wyborczych gadżetów lokali, również poświęcona jest Trumpowi. W menu znajdziemy więc burgera Trump Burger, ale też kanapkę Trump Tower, na którego składają się m. in. niemal 1 funt wołowiny, grillowana cebula, jalapenos, pomidory, biały i żółty amerykański ser i sałata. Fani kurczaka spróbować mogą z kolei Kanapki Pierwszej Damy z grillowaną piersią kurczaka, biały amerykańskim serem, pomidorem, sałatą, ogórkiem, cebulą i sosem majonezowym.

Wyborcy republikanina mogą też pośmiać się z ostatniej pozycji w burgerowym menu, czyli Burgera Bidena. Kanapka kosztuje niemal $51 składa się „ze starego pomidora i naszej najstarszej bułki” i tak naprawdę jest żartem.

Żartem nie jest za to autentyczna sympatia właściciela sieci Trump Burger do Donalda Trumpa.

Założyciel sieci otworzył pierwszy lokal w 2020 roku w Bellville, TX. Biznes to pomysł Rolanda Beainy’ego, imigranta, który przyjechał do USA z Libanu. Założył Trump Burger z „podziwu” dla Donalda Trumpa i „miłości do amerykańskiej kultury”, jak czytamy na stronie poświęconej sieci Trump Burger. - „Pomimo silnego brandingu, większość recenzentów zgadza się: nie chodzi o politykę - chodzi o pyszne jedzenie i dobrą zabawę” – zapewniają jednak jej twórcy.