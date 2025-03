i Autor: Shutterstock; Gofundme

Horror w USA

Tragedia w Chicago. 16-latka zadźgana przez 15-latka na placu zabaw

Bliscy 16-letniej Kaylah Love wciąż zadają sobie pytanie, dlaczego ktoś w tak brutalny sposób postanowił pozbawić ją życia. Co gorsza – dlaczego zrobił to jej 15-letni chłopak. Nastolatek został oskarżony o zaźganie dziewczyny podczas awantury, do której doszło na placu zabaw w jednym z parków w Chicago, IL.