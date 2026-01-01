Polonia potrafi zaskoczyć! Oto, czego życzy sobie, Polsce i USA na nowy rok

Alina Szymczyk, prezeska Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago, IL:
W świecie pełnym niepokoju niech ten niedobry czas zakończy się wraz z przyjściem Nowego Roku. W Nowym Roku 2026 życzę Polsce i USA, aby wszystko, co złe, odpłynęło wraz z nocą sylwestrową, a narodziło się dobro wypływające z Bożego Narodzenia.
Niech miłość zakróluje na świecie, niosąc wiarę w dobro człowieka, a nadzieja przyniesie ludziom szczęście. Niech Nowy Rok 2026 przyniesie światu pokój i radość, jaka wypływa z przyjścia na świat Syna Bożego. Sobie życzę zdrowia i przyjaciół.
Mariola Baruk, gwiazda 4. sezonu programu TVP „Sanatorium miłości”:
W Nowym 2026 roku życzę wszystkim ludziom na świecie zakończenia wojen oraz spokoju, który jest nam tak bardzo potrzebny: dla nas i naszych przyszłych pokoleń.
Polsce życzę przede wszystkim pojednania i spokoju, abyśmy przestali patrzeć na siebie wrogo. Nie musimy się kochać, ale patrzmy na siebie z szacunkiem i większą tolerancją. Uśmiechajmy się więcej do siebie i pokażmy światu, że potrafimy się jednoczyć nie tylko wtedy, gdy mamy wroga z zewnątrz.
USA życzę, aby społeczeństwo przestało kierować się dobrami materialnymi, bo to nie jest najważniejsze w życiu. Najważniejsze jest to, co mamy w sercu i co możemy przekazać kolejnym pokoleniom.
Dr Małgorzata Kulujian, psycholog społecznościowy, koordynator Sprawiedliwości Naprawczej w Sądach Hrabstwa Cook w Illinois:
W czasie świąt Bożego Narodzenia i na progu Nowego Roku chciałabym złożyć serdeczne życzenia wszystkim czytelnikom „Super Expressu”.
Polakom w Polsce życzę spokoju, poczucia bezpieczeństwa i nadziei. Niech nadchodzący rok przyniesie więcej wzajemnego zrozumienia i wspólnoty ponad podziałami. Życzę wiary w siłę demokracji, odpowiedzialności za przyszłe pokolenia oraz dumy z wartości, które od wieków budują naszą tożsamość.
Polakom w Stanach Zjednoczonych życzę łączenia najlepszych tradycji obu krajów: wolności, kreatywności, solidarności i troski o drugiego człowieka. Życzę, aby polska kultura i język były nadal pielęgnowane i przekazywane kolejnym pokoleniom.
Sobie życzę mądrości w podejmowaniu decyzji, odwagi w realizowaniu planów oraz nieustającej wiary w sens pracy na rzecz sprawiedliwości społecznej. Życzę także zdrowia, spokoju, chwil prawdziwej radości, podróży do nowych miejsc i kultywowania przyjaźni, które nadają życiu sens.
Marta Almodovar, pracownica Circuit Court of Cook County w Chicago, IL:
Mam takie same życzenia dla rodaków w USA i w Polsce. Życzę, aby nadchodzący rok upłynął wszystkim w zdrowiu, dostatku i bezpieczeństwie.
Chciałabym, aby miłość do bliźniego i wybaczenie nie były tylko pustymi frazesami, lecz aby nasze serca były przepełnione empatią i szacunkiem do wszystkich ludzi naszej planety.
Życzę, abyśmy nie słuchali polityków, którzy chcą nas podzielić, skłócić i podżegać do konfliktów, pragnąc za wszelką cenę utrzymać swoją władzę. Niech patriotyzm kojarzy nam się z dobrobytem, tolerancją i pokojem. Niech kieruje nami mądrość, chęć rozwoju i wiara, że dzięki naszej postawie i pracy ludzkość ma szansę przetrwać w harmonii i równowadze z naturą.
Sobie życzę przede wszystkim zdrowia, spędzenia jak najwięcej czasu z bliskimi, a także wytrwałości w realizacji swoich życiowych celów. Abym nigdy nie bała się być sobą i nie pozwoliła nikomu podciąć moich skrzydeł.
Liliana Komorowska, polska aktorka z Kanady:
Mój rok 2025 był pełen wrażeń i pracy, więc w 2026 roku życzę sobie przede wszystkim dobrego finału: zakończenia dokumentalnego filmu „Wajda”, który współreżyseruję z Marią Zmarz-Koczanowicz, i zobaczenia tego dokumentu na ekranie.
USA życzę więcej demokracji: nieodbierania kobietom praw do aborcji, mniej polaryzacji, więcej szacunku do instytucji i dialogu.
Polsce życzę odważniejszej laicyzacji: rozdziału państwa od religii oraz ograniczenia wpływu instytucji religijnych na sferę publiczną, przy pełnej wolności wyboru wiary.
Bożena Gąsior, wykładowczyni University of Tampa (UT), autorka, mówczyni TEDx, dyrektor American Institute of Polish Culture Tampa Bay:
Sobie na Nowy Rok 2026 życzę zdrowia, wewnętrznego pokoju i siły do dalszego służenia innym. Proszę Boga o mądrość w codziennych wyborach, o miłość, która prowadzi, oraz o wdzięczność za każdy dzień.
Stanom Zjednoczonym życzę jedności opartej na wzajemnym szacunku, poszanowania ludzkiej godności oraz wrażliwości na najsłabszych. Niech będzie to kraj, w którym dobro, empatia i odpowiedzialność za drugiego człowieka mają pierwszeństwo.
Polsce i Polonii na całym świecie życzę pokoju, zdrowia i siły płynącej z wiary i wspólnoty. Niech miłość do człowieka, tradycji i wartości chrześcijańskich łączy nas ponad podziałami, a wzajemna życzliwość będzie naszym codziennym świadectwem.
Maciek Baran, dziennikarz Radia Polski FM z Chicago, IL:
Na Nowy Rok 2026 życzę Ameryce jedności, pomyślności oraz pokoju, zarówno wewnętrznego, jak i w relacjach międzynarodowych. Ponadto życzę powrotu do wspólnych wartości, redukcji polaryzacji i skutecznego rozwiązywania problemów.
Życzę Ameryce roku pełnego nadziei, wzajemnego szacunku i mądrych rozwiązań dla trudnych wyzwań. Niech Nowy Rok przyniesie Amerykanom spełnienie marzeń, zdrowie i siłę do budowania wspólnej, lepszej przyszłości.
Happy New Year!