Polonia potrafi zaskoczyć! Oto, czego życzy sobie, Polsce i USA na nowy rok

W Nowym 2026 roku życzę wszystkim ludziom na świecie zakończenia wojen oraz spokoju, który jest nam tak bardzo potrzebny: dla nas i naszych przyszłych pokoleń.

Polsce życzę przede wszystkim pojednania i spokoju, abyśmy przestali patrzeć na siebie wrogo. Nie musimy się kochać, ale patrzmy na siebie z szacunkiem i większą tolerancją. Uśmiechajmy się więcej do siebie i pokażmy światu, że potrafimy się jednoczyć nie tylko wtedy, gdy mamy wroga z zewnątrz.

USA życzę, aby społeczeństwo przestało kierować się dobrami materialnymi, bo to nie jest najważniejsze w życiu. Najważniejsze jest to, co mamy w sercu i co możemy przekazać kolejnym pokoleniom.