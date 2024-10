Parada Pułaskiego to największe święto Polonii. Celebrują je z rodakami najważniejsi politycy i znane gwiazdy

Tegoroczna Parada Pułaskiego upamiętniać będzie nie tylko słynnego polskiego generała – bohatera dwóch narodów – ale też 80. rocznicę bitwy pod Monte Cassino, które zdobyli żołnierze generała Władysława Andersa. 6 października przejdzie Piątą Aleją pod hasłem „Wolność krzyżami się mierzy”, a jej honorowym marszałkiem nieprzypadkowo będzie córka generała Anna Maria Anders. To niejedyna znana postać, która na przestrzeni lat maszerowała z Polonią w sercu Nowego Jorku.

W 2022 r. Paradę Pułaskiego upiększył, i to dosłownie, wyjątkowy gość - z Polonią Piątą Aleją przeszła Miss Świata 2021 Karolina Bielawska (25 l.). W biało-czerwonym tłumie znalazła się też Cleo (41 l.), która wystąpiła podczas odbywającego się po Paradzie koncertu w Central Parku. W przeszłości Paradę uświetnili także mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk (39 l.), która przeszła w niej już czterokrotnie, raz jako honorowy marszałek, piosenkarka Natalia Kukulska (48 l.), a także bokserzy Tomasz Adamek (48 l.) czy Adam Kownacki (35 l.).

W największej w Stanach Zjednoczonych manifestacji polskości w ubiegłych latach brało udział wielu polityków. W 2023 r. z Polonią maszerował prezydent RP Andrzej Duda (52 l.). - Przybyłem tutaj – co poczytuję sobie za wielki zaszczyt – na tę Paradę, jako pierwszy w historii Prezydent RP, aby Państwu z całego serca podziękować, że jesteście z Polską, że tutaj zza oceanu wspieracie swoją Ojczyznę – mówił do rodaków na Piątej Alei. W 1983 r., gościem uroczystego bankietu przed paradą był prezydent USA Ronald Reagan (+93 l.). Było to symboliczny gest wsparcia Polaków, których rodacy w kraju walczyli z komunizmem. Wcześniej, w 1962 r. podczas Parady Pułaskiego w Buffalo obecny był ówczesny prezydent John F. Kennedy (+46 l.).

W przeszłości gośćmi i honorowymi marszałkami nowojorskiej Parady Pułaskiego byli między innymi: generał Józef Haller (+87 l.), generał Tadeusz „Bór" Komorowski (+71 l.), arcybiskup Stanisław Dziwisz (85 l.) oraz, w 2005 r. były prezydent Lech Wałęsa (81 l.). W 2016 r. Piątą Aleją przeszedł ówczesny Marszałek Senatu Stanisław Karczewski (69 l.). W ubiegłych latach obecny był również były wiceminister gospodarki i poseł Piotr Naimski (73 l.), były wicemarszałek Senatu i europoseł Adam Bielan (50 l.) oraz ówczesny sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski (51 l.).

Kilkukrotnie uczestniczył w Paradzie senator USA Chuck Schumer (74 l.). - Im więcej Polaków, tym lepsza Ameryka – stwierdził w 2019 r. W ubiegłych latach wśród świętujących z Polonią byli także burmistrzowie metropolii Michael Bloomberg (82 l.) oraz Rudy Guiliani (80 l.), ale też członkowie Izby Reprezentantów, między innymi Carolyn Maloney (78 l.) i Dan Donovan (68 l.), ale też przedstawiciele lokalnych władz różnego szczebla. W 2022 r. w 85. Paradzie Pułaskiego przeszedł obecny burmistrz NYC Eric Adams (64 l.). Choć był obecny na szarfowaniu tegorocznego Wielkiego Marszałka Piotra Praszkowicza (54 l.), nie jest pewne czy pojawi się również w tym roku.

Jednym z gości tegorocznej Parady, ale też licznych organizowanych przez Polonię wydarzeń, m.in. 80-lecia Kongresu Polonii Amerykańskiej, miał być popularny w środowisku polonijnym dziennikarz i publicysta Witold Gadowski (60 l.). Niestety, jak się dowiedzieliśmy, nie został w sobotę wpuszczony do samolotu do Nowego Jorku z powodu problemów z autoryzacją w ramach systemu ESTA (Elektroniczny System Autoryzacji Podróży), obowiązującego w ramach Programu Ruchu Bezwizowego. Organizacje polonijne zapowiedziały już złożenie stosownych not protestacyjnych.

87. Parada Pułaskiego odbędzie się 6 października. Rozpocznie się o godz. 12.30 pm na Piątej Alei w pobliżu 41st Street. Przemarsz poprzedzą tradycyjnie – uroczysta msza święta w Katedrze Św. Patryka o godz. 9 am oraz śniadanie w 3 West Club ( 3 W 51st St, Manhattan, NY) o godz. 10.15 am.