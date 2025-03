Tłumy na najstarszej paradzie w Nowym Jorku! Burmistrz wystąpił w zielonym kaszkiecie

Trump zrobił listę krajów z zakazem podróży do USA! Szok, komu zabrania wjechać do Stanów!

Stany Zjednoczone są domem dla 31 milionów Irlandczyków. To, jak liczna to mniejszość, widać co roku choćby 17 marca, m. in. na ulicach Nowego Jorku, które toną w szmaragdowych i pomarańczowych barwach. W poniedziałek, przy kapryśnej pogodzie, tłumy Amerykanów z Irlandzkimi korzeniami przeszły reprezentacyjną nowojorską Piątą Aleją w 264. Paradzie Św. Patryka. W tym roku na jej czele stanął Mike Benn, emerytowany stolarz, mieszkaniec dzielnicy Queens, który przez wiele lat zaangażowany był w organizowanie irlandzkiej parady w Rockaways.

Parada rozpoczęła się o godz. 10.45 am na wysokości 44 ulicy i w pierwszych szeregach, oprócz Wielkiego Marszałka Parady Św. Patryka, obecny był niemający ostatnio dobrej prasy burmistrz Nowego Jorku Eric Adams, szefowa NYPD Jessica S. Tisch, gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul i wielu innych dygnitarzy stanowych i federalnych. Ze schodów Katedry Św Patryka, w towarzystwie biskupów i księży, maszerujących witał i błogosławił kardynał Timothy Dolan, arcybiskup Nowego Jorku.

Parada Św. Patryka jest najstarszą i największa paradą celebrowaną w Nowym Jorku. Biorą w niej udział tysiące strażaków, policjantów, weteranów i setki różnych irlandzkich stowarzyszeń i organizacji, wspierane przez ogromną liczbę marszowych zespołów muzycznych. Na irlandzką paradę w sumie składa się kilkadziesiąt tysięcy ludzi.

Drugą, co do starszeństwa paradą etniczną w Nowym Jorku jest polska Parada Pułaskiego, która liczy sobie 88 lat. Liczebnie mniejsza od irlandzkiej, ale bardziej kolorowa i roztańczona, odbywa się zawsze w pierwszą niedzielę października.