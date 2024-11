Z Departamentu Oczyszczania do NYPD. Nowojorska policja ma nową szefową

Jessica Tisch, która od 2022 roku kieruje miejskim Departamentem Oczyszczania (DSNY), w poniedziałek 25 listopada zasiądzie na fotelu nowej komisarz NYPD. Nominację ogłosił w środę 20 listopada burmistrz Eric Adams (64 l.).

- Mieszkańcy tego miasta jasno dali do zrozumienia, że zgadzają się z tym, o co nasza administracja walczy od pierwszego dnia urzędowania: bezpieczniejsze miasto, w którym nie muszą się martwić, idąc ulicą lub jadąc metrem w nocy - powiedział Adams. - Aby zapewnić nowojorczykom możliwość rozwoju w naszym mieście, potrzebujemy silnego, sprawdzonego w boju lidera, który będzie nadal ograniczał przestępczość i zapewniał nowojorczykom bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa, a nie mogę sobie wyobrazić lidera bardziej odpowiedniego do tego zadania niż komisarz Jessica Tisch – dodał.

Za Tisch nie przemawia jedynie doświadczenie w kierowaniu miejskimi departamentami – przed DSNY, w latach 2019 -2022, zarządzała miejskim Departamentem Technologii Informacyjnych i Telekomunikacji (DoITT). Nowa komisarz przez 12 lat służyła w NYPD. Najpierw jako analityk ds. walki z terroryzmem, a finalnie jako zastępca komisarza ds. technologii informatycznych. Nadzorowała operacje 911 NYPD, zarządzała wdrożeniem programu kamer na mundurach i kierowała dodatkowymi wysiłkami na rzecz poprawy przejrzystości i publicznego dostępu do NYPD.

Nowa komisarz będzie drugą kobietą na najważniejszym fotelu w nowojorskiej policji. Pierwszą była Keechant Sewell, która pełniła funkcję szefowej NYPD od stycznia 2022 r. do czerwca 2023 r. Jessica Tisch zastąpi na stanowisku tymczasowego komisarza Thomasa Donlona, emerytowanego specjalistę z FBI, który nadzorował NYPD przez dwa miesiące po rezygnacji Edwarda Cabana.