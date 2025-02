Gubernator nie usunie burmistrza Nowego Jorku. Dopilnuje, by nie narobił szkód

Gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul zaskoczyła odpowiedzią na chaos w mieście i rezygnacje w ratuszu, wywołane rzekomą i powszechnie krytykowaną „ugodą” Erica Adamsa z Donaldem Trumpem, czyli wycofaniem zarzutów korupcyjnych ciążących na burmistrzu. Nie zdecydowała się sięgnąć po procedurę odwołania Adamsa, powołując się na „świętość i nadrzędność demokratycznych wyborów”.

- Aby miasto mogło podążać do przodu, podejmuje się wdrożenia pewnych barier ochronnych, które moim zdaniem stanowią pierwszy krok w kierunku przywrócenia zaufania mieszkańców Nowego Jorku – ogłosiła w czwartek 20 lutego podczas konferencji Hochul. - Te proponowane zabezpieczenia pomogą zapewnić, że wszystkie decyzje podejmowane w ratuszu są w wyraźnym interesie mieszkańców Nowego Jorku, a nie na polecenie prezydenta – dodała.

Gubernator zapowiedziała nowe ustawy - stanowe i miejskie - które zwiększa nadzór nad biurem burmistrza Nowego Jorku.

Pierwszą z nich jest utworzenie stanowiska Specjalnego Inspektora Generalnego do spraw miasta Nowy Jork przy stanowym Biurze Inspektora Generalnego. Nowy urzędnik nadzorować będzie miejski Departament Śledczy (NYCDOI) i będzie mieć prawo rozpoczynać dochodzenia w strukturach władz miasta. Potrzebna będzie też zmiana statutu miasta Nowy Jork i zapisanie w nim, że burmistrz nie będzie mógł zwolnić Komisarza Śledczego Miasta Nowy Jork bez zgody stanowego Inspektora Generalnego.

Hochul chce też wzmocnienia pozycji najważniejszych wybieralnych oficjeli miejskich. Miejski rewident, Rada Miasta i Rzecznik Praw Publicznych otrzymają upoważnienie do wszczęcia postępowania przeciwko rządowi federalnemu z pomocą zewnętrznych doradców, jeżeli miejski Departament Prawny odmówi wniesienia sprawy do sądu.

Kolejny pomysł to zwiększenie stanowego nadzoru nad finansami i wydatkami miasta. Hochul chce to zapewnić przez dofinansowanie Biura Stanowego Rewidenta, w celu wzmocnienia podległego mu Biura Zastępcy Stanowego Rewidenta ds. Miasta Nowy Jork. To pozwoli na dokładniejsze monitorowanie operacji fiskalnych władz metropolii.

Prace nad wprowadzeniem proponowanych przez Hochul zmian mają rozpocząć się w Albany już w przyszłym tygodniu.

Na ile uspokoi to sytuację w mieście, nie wiadomo. Nagła intensyfikacja kontaktów Adamsa z Donaldem Trumpem, a potem nakaz wycofania postawionych mu we wrześniu 2024 r. zarzutów korupcyjnych, wywołały ogromne oburzenie. Adams, oskarżony o uprzywilejowane traktowanie tureckich dyplomatów w zamian za luksusowe podróże i nielegalne donacje dla komitetu wyborczego burmistrza, od początku przekonywał o swojej niewinności i konsekwentnie odmawiał podania się do dymisji, do czego namawiali go kolejni ważni nowojorscy politycy.

Po konferencji prasowej gubernator Hochul, Adams wydał oświadczenie, w którym przypomniał, że został „wybrany przez mieszkańców Nowego Jorku i miejską klasę robotniczą, aby stać na straży ich wartości i to właśnie czyniła ta administracja”. - „Chociaż nie ma podstawy prawnej do ograniczania władzy nowojorczyków poprzez ograniczanie władzy mojego biura, powiedziałem gubernator, podobnie jak robiliśmy to już w przeszłości, że jestem gotów współpracować z nią, aby sprawić, że silną wiarę w naszą administrację. Nie mogę się doczekać kontynuacji rozmów” – stwierdził Eric Adams.