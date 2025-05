Sezon plażowy startuje już w piątek! Jezioro Michigan czeka!

Syn Trumpa szykuje się do walki o prezydenturę?! „Czuję w sobie taki zew!”

To tradycja Memorial Day Weekend. Już w najbliższy piątek, 23 maja, punktualnie o godz. 11 am rozpoczyna się sezon plażowy w Chicago, IL. Jak poinformowali przedstawiciele Chicagowskich Parków (Chicago Park District) na swojej stronie internetowej, mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z dobrodziejstw chicagowskich plaż. Do dyspozycji będzie 26 mil nadbrzeża jeziora Michigan, a plaże będą dostępne bezpłatnie.

Urzędnicy przypominają, że pływanie w jeziorze Michigan jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach i godzinach, gdy na plażach dyżurują ratownicy. W letnim sezonie plażowym spotkać można ich codziennie od 11 am do 7 pm. Oprócz ratowników, nad bezpieczeństwem będą czuwać również służby miejskie. Ważne jest, aby zwracać uwagę na system ostrzegania kolorami flag:

Zielony: Pływanie dozwolone.

Żółty: Pływanie dozwolone z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Czerwony: Zakaz pływania.

Niestety, nie wszystkie plaże będą dostępne dla plażowiczów. Z powodu erozji nabrzeża zamknięte pozostaną:

Howard Beach

Rogers Beach

Juneway Beach

Fargo Beach

Mała plaża w Humboldt Park (jedyna nieznajdująca się nad jeziorem Michigan)

Rozpoczęcie sezonu to też ostatni gwizdek dla tych, którzy chcą pomóc i zarobić. Chicago Park District wciąż poszukuje ratowników wodnych. Aplikacje można składać do 31 maja. Chętni mogą zarobić 19,75 dol. na godzinę. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej CPD.