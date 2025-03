Seksowna nauczycielka z Illinois uwiodła 15-letniego ucznia

Wydawałoby się, że 31-letnia Christina Formella, atrakcyjna blondynka przyciągająca wzrok mężczyzn, w życiu osiągnęła już wszystko. W 2024 roku wyszła za mąż za swojego przystojnego ukochanego ze studiów, pracowała w wymarzonym zawodzie nauczycielki uczniów ze specjalnymi potrzebami i trenerki piłki nożnej w Downers Grove South High School. Jej wspaniałą życiową pasję przerwało jednak aresztowanie i podejrzenia o niewłaściwe kontakty z 15-letnim uczniem.

Christina Formella, zamieszkała przy Hughes Avenue w Downers Grove w poniedziałek 17 marca rano stanęła przed sądem hrabstwa DuPage z łatką jednej z kolejnych seks nauczycielek. Jak podali we wspólnym komunikacie prokurator okręgowy hrabstwa DuPage Robert Berlin oraz szef policji w Downers Grove, IL, Michael DeVries, 31-latka została oskarżona o agresywne kryminalne seksualne znęcanie się oraz napaść seksualną. Sąd odrzucił wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie Formelli i zwolnił ją z aresztu pod warunkiem zakazu wstępu do Downers Grove South High School i kontaktu z osobami poniżej 18. roku życia.

Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że zachowanie Formelli wyszło na jaw, gdy matka jednego z uczniów zajrzała do jego telefonu i znalazła tam wiadomości od nauczycielki. Wtedy okazało się, że gdy w grudniu 2023 roku Formella udzielała chłopakowi przed zajęciami korepetycji, miała go zaatakować seksualnie. Kobieta 15 marca powiadomiła o tym fakcie policję, a ta w niedzielę 16 marca zatrzymała 31-latkę. Na wstępnym przesłuchaniu nauczycielka nie przyznała się do winy, twierdziła za to, że jej uczniowie często korzystają z jej pomocy, gdyż jest dobra i atrakcyjna. Innego zdania na jej temat jest prokurator Berlin.

- Oskarżenia wobec pani Formelli są niezwykle niepokojące. Zarzuca się jej, że wykorzystała swoją pozycję zaufania i autorytetu jako korepetytora i trenera, aby dokonać napaści seksualnej na nieletniego ucznia. Taki rodzaj znęcania się i zachowania, jaki się jej zarzuca, nie będzie tolerowany – zapewnił prokurator. Podziękował też policjantom, władzom liceum i służbom socjalnym ds. dzieci hrabstwa DuPage za pomoc.

Formella ma stanąć ponownie przed sądem 14 kwietnia.