Szok w New Jersey! Nauczycielka urodziła dziecko 13-letniego chłopca!

Kolejna seks nauczycielka w rękach policji! Napaść na tle seksualnym i narażenie dobra dziecka – takie zarzuty usłyszała Laura Caron (34 l.), nauczycielka piątych klas z Middle Township Elementary School w Cape May Court House na południu New Jersey. Jak ustalili śledczy, kobieta miała przez co najmniej cztery lata molestować jednego ze swoich uczniów. 11-latek i jego dwójka rodzeństwa mieli pomieszkiwać u swojej nauczycielki, gdy zaprzyjaźniła się z ich matką. Cała trójka miała zamieszkać z nią na stałe w 2016 r. I jak się dziś okazuje, wtedy kobieta posunęła się zdecydowanie za daleko.

Według ustaleń śledczych, 34-latka miała napastować seksualnie 11-latka. Jak podało ABC6, siostra chłopca powiedziała śledczym, że gdy budziła się zastawała swojego brata śpiącego w łóżku z nauczycielką, zamiast w ich dziecięcej sypialni. Brat 11-latka miał z kolei widzieć kobietę napastującą dziecko. Ohydne igraszki 34-latki trwały przez kilka lat i, o zgrozo, ich efektem była ciąża. Noworodek przyszedł na świat w 2019 r., gdy jego matka miała 28 lat, a jego ojciec nie skończył jeszcze 14 lat.

Choć chłopiec i jego rodzeństwo w 2020 r. wyprowadzili się z domu nauczycielki, to utrzymywał on kontakt z kobietą. 19-letni dziś chłopak zdradził to śledczym, gdy szokujący romans wyszedł na jaw. Jak to się stało? Przez zamieszczoną na portalu Facebook fotografię, na której w grudniu 2024 r. ojciec nastolatka wskazywał na niesamowite podobieństwo między nim, jego synem a dzieckiem 34-letniej Canon. Ktoś powiadomił o tym policję.

Laurze Canon, która trafiła na przymusowy urlop i przebywa w areszcie czekając na decyzję sądu w sprawie ewentualnego zatrzymania na czas procesu, grozi minimum 15 lat więzienia. Prokuratura hrabstwa Cape May zapowiada, że będzie walczyć o surowy wyrok dla 34-latki. - Nauczyciele cieszą się ogromnym zaufaniem, a zarzuty w tej sprawie stanowią głęboko niepokojące naruszenie tego zaufania. Będziemy pracować niestrudzenie, aby zapewnić sprawiedliwość i wspierać ofiarę i jej rodzinę w całym procesie – przekazał w komunikacie prokurator hrabstwa Cape May Jeffery Sutherland.