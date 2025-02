Ruszyły transporty. Amerykańskie wojsko wywiozło pierwszych imigrantów do Guantanamo

Polski policjant z New Jersey: „Ta praca jest powołaniem, a nie zawodem, w którym można się dorobić”

Kolejna zapowiedź nowej amerykańskiej administracji stała się faktem. Departament Obrony USA (DOF) poinformował, że we wtorek 4 lutego do Zatoki Guantanamo na Kubie dotarł pierwszy transport nielegalnych imigrantów, uznanych za wyjątkowo niebezpiecznych przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To 10 członków organizacji przestępczej Tren de Aragua.

- „Przestępcy ci przekroczyli naszą wcześniej szeroko otwartą granicę, aby sprowadzić przemoc i chaos na nasze społeczności. Prezydent Trump podjął szybkie działania w celu natychmiastowego wydalenia ich z naszego kraju, a nasi najlepsi w kraju pomagają przewodzić tej krytycznej misji” – poinformował w środę 5 lutego wieczorem w serwisie X Sekretarz Obrony USA Pete Hegseth (45 l.).

The first flight of high-threat criminal illegals aliens has arrived at Naval Station Guantanamo Bay, Cuba. These criminals trampled over our previously wide open border to bring violence and mayhem to our communities. President Trump has taken swift action to expel them… pic.twitter.com/Kml8WX3kIK— Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) February 6, 2025

Jak przekazali urzędnicy DOF, aresztanci zostali zakwaterowani w pustych obiektach Stacji Marynarki Wojennej w Zatoce Guantanamo, oddzielnie od zatrzymanych w ramach wojny z terroryzmem, którzy również przebywają w amerykańskiej bazie. To efekt niedawnego memorandum Donalda Trumpa, który nakazał sekretarzom obrony i bezpieczeństwa wewnętrznego wykorzystanie bazy jako ośrodka zatrzymań wyjątkowo niebezpiecznych nielegalnych imigrantów. - Niektórzy z nich są tak źli, że nie ufamy nawet krajom, które ich przetrzymują – stwierdził prezydent, sugerując, że będzie to miejsce ich izolacji, a nie przystanek w drodze powrotnej do ojczyzny, jednak ten plan mógł ulec zmianie.

Hegseth w niedawnym wywiadzie stwierdził jednak, że istniejący w bazie i przewidziany do rozbudowy ośrodek dla imigrantów będzie miejscem pomocnym w sytuacjach, gdy procedura deportacyjna się przedłuży. - Chcemy gdzieś indziej bezpiecznie ich przetrzymywać w międzyczasie. Zatoka Guantanamo... jest idealnym miejscem - powiedział Hegseth w zeszłym tygodniu podczas spotkania z mediami. Przy okazji przypomniał, że służył w bazie Guantanamo w latach 2004-2005. - To ludzie, którzy mogą być w tranzycie, a przetwarzanie i papierkowa robota zajmuje trochę czasu - powiedział. - Lepiej, żeby byli przetrzymywani w bezpiecznym miejscu, takim jak Zatoka Guantanamo – dodał.