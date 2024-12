Ruszył zabijać z uśmiechem na ustach. Nowe zdjęcia strzelca z Manhattanu

Nowojorska policja zna już niemal każdy krok strzelca z Manhattanu, który w środę 4 grudnia około godz. 6.45 am zastrzelił zmierzającego do hotelu Hilton przy Szóstej Alei Briana Thompsona (+50 l.). Zamaskowany i zakapturzony biały mężczyzna o jasnej karnacji, który czekał kilka minut na swoją ofiarę, oddał kilka strzałów do 50-latka, po czym rzucił się do ucieczki. Najpierw pieszo, potem na miejskim elektrycznym rowerze dostał się do Central Parku. W kilku miejscach widzieli go świadkowie, nagrały go też kamery monitoringu.

NYPD prześledziła trasę zabójcy w godzinach poprzedzających zbrodnię.

Ustaliła już, że zatrzymał się w hostelu HI New York City Hostel na Upper West Side, gdzie według informacji stacji ABC7 miał dzielić pokój z dwoma mężczyznami. Stamtąd też pochodzić mają nowe zdjęcia podejrzanego, opublikowane przez policję. Widać na nich młodego mężczyznę w kapturze na głowie, który rozmawia z kimś za ladą. Jedna z fotografii może przyprawić o dreszcze, gdy wiemy już, co nieco później zrobił uwieczniony na niej człowiek, który tu beztrosko, szeroko się uśmiecha...

- „Nie wydaje się, aby był to przypadkowy akt przemocy; wszystko wskazuje na to, że był to celowy atak z premedytacją. Wysiłki dochodzeniowe NYPD są kontynuowane, a my prosimy o pomoc - jeśli masz jakiekolwiek informacje na temat tej sprawy, zadzwoń do Crime Stoppers pod numer 1-800-577-TIPS (8477). Przewidziana jest nagroda w wysokości do 10 000 USD za informacje prowadzące do aresztowania i skazania” – przypomniała, publikując nowe zdjęcia podejrzanego NYPD, która nie ustaje w wysiłkach, by namierzyć zabójcę Thompsona.

Dotychczasowe działania śledczych pomogły w zgromadzeniu sporej ilości dowodów.

Policjanci znaleźli na miejscu morderstwa trzy pociski oraz trzy łuski po wystrzelonych nabojach, które trafiły ofiarę m.in. w plecy i nogę. Jak dowiedzieli się reporterzy stacji ABC7, wyryte były na nich słowa: „zaprzeczać”, „zdradzić” i „bronić”. Mundurowi nieoficjalnie przyznali, że mogła być to wiadomość od sprawcy. Do analizy trafiły też kubek z kawą i butelka wody, które razem z dwoma batonami podejrzany kupić miał tuż przed zabójstwem w pobliskiej kawiarni Starbucks. Według informacji „New York Post”, policjanci wydobyli je z kosza na śmieci przy trasie, którą sprawca zmierzał na miejsce planowanej egzekucji. W alejce przy hotelu Hilton znaleziono z kolei telefon, który zdaniem mundurowych mógł do niego należeć.

Ofiara zabójcy, Brian Thompson od 2021 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego UnitedHealthcare – potężnej firmy z sektora medycznego. Przyjechał do NYC na coroczną konferencję inwestorów, która rozpocząć miała się w hotelu Hilton w środę o godz. 8 am. Żona 50-latka, mieszkająca z nim w Minnesocie, przyznała w rozmowie z NBC News, że jej mąż w ostatnim czasie otrzymywał pogróżki.