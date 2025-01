Potrąciła 24-latka i uciekła. Dane z jej samochodu mogą ją pogrążyć

Christine S. Eilers (50 l.) z McHenry, IL, została oskarżona o opuszczenie miejsca wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz niezgłoszenie takiego zdarzenia. Jak poinformowało Biuro Szeryfa Hrabstwa McHenry, kobietę zatrzymano 6 stycznia. - „W trakcie prawie czteromiesięcznego śledztwa prowadzonego przez McHenry County Sheriff's Major Crash Investigation Unit zebrano dowody w celu zidentyfikowania podejrzanego, który opuścił miejsce śmiertelnego wypadku. Zebrano różne rodzaje dowodów, w tym pojazd, który został znaleziony w garażu w Lakemoor” – zdradziła w komunikacie prasowym policja.

Do tragedii doszło 27 września 2024 r. około godziny 10.50 pm na Roberts Road w Island Lake. Austin Stanek, absolwent Wauconda High School, szedł wzdłuż jezdni w towarzystwie innych pieszych. Świadkowie zdarzenia zeznali, że nagle został uderzony przez biały samochód. Siła uderzenia wyrzuciła go do pobliskiego rowu! Kierowca nawet się nie zatrzymał… 24-latek był reanimowany jeszcze na miejscu zdarzenia, ale po przewiezieniu do szpitala Advocate Good Shepherd w Barrington, IL, stwierdzono jego zgon.

We wtorek 7 stycznia 50-latka stanęła przed sądem na rozprawie aresztowej. Prokuratorzy domagali się zatrzymania kobiety w areszcie. Wspomnieli o tym, że dane z GPS samochodu, który porzuciła w garażu partnera, świadczą o tym, że Eilers przed wypadkiem gościła w dwóch barach, a nagrania monitoringu potwierdziły, że piła w nich alkohol, co ma dowodzić, że do wypadku doszło pod wpływem alkoholu. Sędzia zdecydował o objęciu 50-latki elektronicznym monitoringiem w areszcie domowym.