Porażka Bidena. Sąd zatrzymał szansę na legalizację pobytu nielegalnych

Krótki żywot rozszerzonego programu „Keeping Families Together”. Wdrożone zaledwie w sierpniu przepisy, które miały na celu ułatwienie drogi do obywatelstwa niektórym nieudokumentowanym imigrantom, zostały zablokowane przez sąd federalny w Teksasie. Sędzia okręgowy J. Campbell Barker z Teksasu uznał w czwartek 7 listopada, że administracja federalna przeciągnęła interpretację prawną przepisów imigracyjnych „poza punkt krytyczny”. Stwierdził, że nie miała prawa rozciągnąć przepisów „parole in place” na nieudokumentowanych, którzy przebywają już w USA.

Sędzia przychylił się tym samym do wniosku władz Teksasu i 15 innych stanów, które zaledwie kilka dni po uruchomieniu programu oprotestowały go w sądzie. Ten, przyjmując pozew, zdecydował o tymczasowym wstrzymaniu jego funkcjonowania. Teraz został zawieszony całkowicie.

Administracja Joe Bidena 19 sierpnia objęła programem „Keeping Families Together” nieudokumentowanych małżonków i pasierbów obywateli amerykańskich, otwierając im drogę do składania wniosków do United States Citizenship and Immigration Services o prawo do tymczasowego pobytu. Legalizacja dała by z kolei możliwość ubiegania się o zieloną kartę i obywatelstwo. Dotąd przepisy „parole in place” stosowane były niemal wyłącznie przy okazji kryzysów humanitarnych i wobec nieudokumentowanych bliskich żołnierzy i weteranów armii USA.