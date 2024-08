Nowa obietnica władz USA dla nielegalnych. Małżonkowie z szansą na legalny pobyt

Przepisy „parole in place”, stosowane niemal wyłącznie przy okazji kryzysów humanitarnych, ale też wobec nieudokumentowanych bliskich żołnierzy i weteranów armii USA, zyskały nowe grono beneficjentów. Nowy program administracji federalnej „Keeping Families Together (Utrzymanie rodzin razem)” dopuszcza do walki o prawo do tymczasowego pobytu małżonków obywateli USA. Według szacunków United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) może z niego skorzystać około 500 tys. osób, ale też około 50 tys. pasierbów - w wieku do 21 lat - obywateli USA. Wystarczy spełnić warunki i złożyć wniosek. Jakie to warunki?

Program skierowany jest do osób, które:

dostały się do USA nielegalną drogą

są obecne w USA nieprzerwanie od co najmniej 10 lat, licząc do 17 czerwca 2024 r.

pozostawały w związku małżeńskim z obywatelem USA w dniu 17 czerwca 2024 r.

nie mają dyskwalifikującej historii kryminalnej i nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa USA

Osoby spełniające te warunki mogą już składać wnioski. USCIS rozpoczął ich przyjmowanie w poniedziałek 19 sierpnia. Formularz I-131F będzie dostępny jedynie online na stronie uscis.gov. Tam znajdziemy również instrukcję jego wypełnienia i wszelkie informacje o programie. Osoby składające wniosek uiścić będą musiały też opłatę w wysokości $580.

Uzyskanie „parole in place” w ramach „Keeping Families Together” zagwarantuje nieudokumentowanym prawo do tymczasowego pobytu przez trzy lata. Pozwoli w tym czasie na otrzymanie tymczasowego pozwolenia na pracę i statusu prawnego, ale też otworzy drogę do uzyskania zielonej karty, a później obywatelstwa amerykańskiego bez konieczności opuszczania kraju.

Nowy program to realizacja zapowiedzi prezydenta USA z czerwca tego roku. Joe Biden zapowiedział wprowadzenie nowych przepisów w 12. rocznicę przyjęcia programu DACA, skierowanego do dzieci nielegalnych imigrantów. - Statua Wolności nie jest reliktem amerykańskiej historii. Nadal symbolizuje to, kim jesteśmy – mówił wtedy Biden.