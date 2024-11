Polski muzyk zabrał słuchaczy w artystyczną podróż. Udany benefis Andrzeja Dylewskiego

„Pictures from the past” w Wilmette, IL, w wykonaniu Andrzeja Dylewskiego i jego przyjaciół był niezwykłą muzyczną ucztą i wydarzeniem na polonijnej scenie muzycznej. Jak zapowiadali organizatorzy, była to „artystyczna podróż w czasie, czasami rwąca jak górska rzeka, czasami łagodna jak spadające piórko”, prezentująca też nieznaną twórczość artysty. Jego kompozycje powstałe na przestrzeni lat zostały zaprezentowane m. in. przez samego Dylewskiego oraz muzyków jego zespołu Media Sound Band.

Koncert rozpoczął zespół Einstein Brain, a następnie zagrali znani i lubiani muzycy, jak Holly Mc Guire, Tomek Ciastko, Michał Niedźwiadek, Mark Zar, Helena Studencka i solistki z zespołu góralskiego Siumni. Podczas koncertu publiczność mogła usłyszeć między innymi utwór „Waiting for you” z udziałem wokalistki Holly Mc Guire, poprzedzone góralską przyśpiewką „Ej przyjedź chłopce przyjedź…”, „Bells from the past” w duecie z wokalistą amerykańskim Dougiem Klatt’em czy „Last Vacation” w solowym wykonaniu gitarzysty Tomka Ciastko.

Koncert poprowadzili z humorem w dwóch językach Ania Marek i Bogdan Łanko. Gościem honorowym benefisu Andrzeja Dylewskiego był jego długoletni przyjaciel Stan Borys, który specjalnie z tej okazji przyleciał do Chicago z Nowego Jorku. Borys zaprezentował wspólną kompozycję do tekstu Leopolda Staffa „Kochać i tracić”, do której w chórkach wystąpiły solistki z zespołu Siumni oraz wokalistka Helena Studencka. Ogromną niespodzianką podczas koncertu było chwytające za serce wykonanie pastorałki Stana Borysa „Chwalcie Dziecinę” zaprezentowane przez solistki z zespołu Siumni i Helenę Studencką. Koordynatorem wydarzenia z ramienia Loyola Academy McGrath Family Preforming Arts był Bill Brandstrader.

Andrzej Dylewski jest legendą polskiej muzyki. Występował między innymi z Tadeuszem Nalepą, Izabelą Trojanowską, grał w zespołach Lady Pank i Mech. Perkusista od prawie 30 lat mieszka i pracuje w USA, gdzie kontynuuje swoją karierę muzyczną, jest właścicielem studia muzycznego Media Sound oraz gra w zespole Dylewski&Taylor Band.