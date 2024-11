Andrzej Dylewski świętuje w USA 50 lat kariery muzycznej

Andrzej Dylewski jest legendą polskiej muzyki. Występował między innymi z Tadeuszem Nalepą, Izabelą Trojanowską, grał w zespołach Lady Pank i Mech. Perkusista Od prawie 30 lat mieszka i pracuje w USA, gdzie kontynuuje swoją karierę muzyczną, jest właścicielem studia muzycznego Media Sound oraz gra w zespole Dylewski&Taylor Band. Swoje 50-lecie na scenie uczci koncertem „Zdjęcie z przeszłości”, który odbędzie się 24 listopada o godz. 5 pm w Sali koncertowej Loyola Academy McGrath Family przy 1100 Laramie Ave w Wilmette, IL.

Jubileuszowy występ będzie audiowizualnym pokazem przygotowanym przez Dylewskiego i zespół Media Sound Band oraz jego muzycznych przyjaciół, między innymi zespół Einstein Brain czy zespół góralski Siumni. Gościem honorowym wydarzenia będzie legenda polskiej piosenki Stan Borys.

Andrzej Dylewski w rozmowie z „Super Expressem” przyznał, że mimo iż pięćdziesiąt lat ciężko pracował, to przyniosło mu to ogromną satysfakcję. - Żałuję tylko, że nie zacząłem grać trochę wcześniej. Ale tego nie zmienię. Cieszę się z każdej nowej piosenki nagranej w moim studio Media Sound, niekoniecznie nawet mojej – powiedział nam. - Ostatnio co raz bardziej przechodzę na komponowanie piosenek. Z okazji tego złotego jubileuszu życzę sobie, bym robił to, co kocham jak najdłużej w najbliższym gronie, przy wsparciu opatrzności i bliskiej mi osoby – podsumował Dylewski.

Koncert „Zdjęcie z przeszłości” odbędzie się 24 listopada o godz. 5 pm w Sali koncertowej Loyola Academy McGrath Family przy 1100 Laramie Ave w Wilmette, IL. Bilety w cenie 30$ przy wejściu lub w cenie $35 online na stronie mojbilet.com.