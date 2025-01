Polonia zaszalała z Orkiestrą! New Jersey i Nowy Jork hucznie wsparły WOŚP

New Jersey, Nowy Jork i Connecticut tradycyjnie zagrały z Orkiestrą podczas 33. Wielkiego Finału. Sztab WOŚP NJ/NY, który w tym roku wsparła Polonia z Key West na Florydzie, zorganizował rodzinny finał w Wisła Club w Garfield, NJ. Polonię do tańca i otwierania portfeli zagrzewali Unique Moment Entertainment, DJ Tomasz Chmielewski, DJ Kamil Przygodzki i DJ Karol Rzeszutko. Na scenie pojawiła się też Dagga. Efekty zbiórki wciąż są liczone.

Wstępne wyniki niedzielnej zbiórki podał za to drugi z prężnie działających w New Jersey sztabów WOŚP - WOŚP Trenton NJ. Entuzjaści pomagania, pod wodzą Zbyszka Mystkowskiego, zebrali jak dotąd ponad $113 tys., ale liczenie wciąż trwa, więc niewykluczone jest pobicie ubiegłorocznego rekordu. W Ambassador Banquet Hall w Trenton, NJ, jak co roku czekało mnóstwo atrakcji – m.in. występy zespołu Maki, uczniów Polskiej Szkoły Ogniwo i Polish Folk Dance Ensemble czy VF Dance & Fitness. Uczestnicy wielkie finału zatańczyli nawet tradycyjnego poloneza! W imprezie udział wziął Ryszard Druch, znany Polonii właściciel zamkniętej już galerii sztuki, który przyleciał do New Jersey prosto z Polski, gdzie wrócił niedawno na emeryturę. - „Jego aukcja sztuki przyniosła $2600!!! Dziękujemy” – napisali przedstawiciele sztabu na Facebooku.

Gorące podziękowania uczestnikom wielkiego finału składają też wolontariusze i przedstawiciele sztabu z Long Island, który organizował finał w Carleton Hall w East Islip, NY. Tam poszaleć można było m.in. przy zumbie, podziwiać pokazy taneczne, wziąć udział w zabawnych konkursach i sparingu na niby z bokserem Adamem „Babyface” Kownackim.

- „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie tylko bicie rekordów. Przede wszystkim chodzi o to, by być razem, działać wspólnie i w tej jedności osiągać to, co wydaje się niemożliwe. 26 stycznia udało nam się stworzyć wyjątkową atmosferę miłości i przyjaźni, a towarzyszył temu niesamowity wynik – zebraliśmy 25 tysięcy dolarów!” - przekazała na Facebooku szefowa sztabu WOŚP Long Island Urszula Brozek. - „Pamiętajmy, że Orkiestra to My – wszyscy razem. Z całego serca dziękuję każdemu, kto grał z nami i przyczynił się do tego wspaniałego sukcesu” – dodała.