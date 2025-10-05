Polonia przejdzie Piątą Aleją w 88. Paradzie Pułaskiego

Autor: Jarosław Woszczyna, Teodor Lisowski

Polonia z USA przejdzie Piątą Aleją w 88. Paradzie Pułaskiego! „My też pomagaliśmy budować Amerykę!”

2025-10-05 13:50

To jedyny taki dzień w całym roku! Już dziś, 5 października, Polonia ze Wschodniego Wybrzeża USA, wspierana przez rodaków z nawet najodleglejszych stanów sprawi, że słynna Piąta Aleja w Nowym Jorku stanie się biało-czerwona. Przez serce Manhattanu przejdzie 88. Parada Pułaskiego, honorująca w tym roku „1000. rocznicę Królestwa Polskiego”. Organizatorzy największej manifestacji polskości w USA zachęcają do udziału. – Pokażmy światu naszą kulturę, tradycję i osiągnięcia! – apelują.

  • Polonia z USA szykuje się na 88. Paradę Pułaskiego, która odbędzie się dziś na Piątej Alei w Nowym Jorku.
  • Tegoroczna Parada uhonoruje "1000. rocznicę Królestwa Polskiego", a organizatorzy zachęcają do licznego udziału.
  • Wielki Marszałek Parady i Prezydent Komitetu Głównego podkreślają znaczenie wydarzenia dla promowania polskiej kultury i historii.
  • Chcesz dowiedzieć się więcej o programie Parady i przesłaniu organizatorów? Przeczytaj cały artykuł!

Tuż przed południem czasu nowojorskiego (godz. 18 czasu polskiego) biało-czerwone tłumy stawią się na słynnej Piątej Alei, by pokazać Ameryce i całemu światu siłę polskiej historii i tradycji. O godz. 12.30 pm z gwardią honorową NYPD i FDNY na czele ruszą w stronę 54. Ulicy w 88. Paradzie Pułaskiego. Z polskimi flagami, w przyozdobionych narodowymi barwami rydwanach, na platformach i samochodach zaprezentują się polskie szkoły, organizacje, parafie i kontyngenty reprezentujące lokalne społeczności Nowego Jorku, New Jersey, Connecticut, ale też Pensylwanii i Massachussetts. Nie zabraknie też jednak gości z innych stanów, w tym z Chicago w Illinois, które organizuje swoją potężną Paradę Dnia Konstytucji 3 Maja. Będzie też liczna reprezentacja gości z Polski, z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią na czele.

Organizatorzy Parady Pułaskiego przez cały rok, w każdej wolnej chwili zachęcali mieszkających na Wschodnim Wybrzeżu rodaków, by stawili się na Piątej Alei. Powtórzyli ten apel także przed samą Paradą w rozmowach z „Super Expressem”.

- Na Balu Parady Pułaskiego było nas mnóstwo i bal wyglądał pięknie. Myślę, że na Paradzie nas nie zabraknie, ale myślę też, że specjalne zaproszenie jest potrzebne i dlatego gorąco zapraszam całą Polonię do wzięcia udziału w 88. Paradzie – zachęca Arkadiusz Eric Bagiński, Wielki Marszałek 88. Parady Pułaskiego, reprezentujący stan New Jersey.

- Zapraszam do marszu w swoich kontynentach i do dopingowania nas z pozycji obserwatorów. Rozpoczynamy o 9 rano mszą świętą w Katedrze Św. Patryka. Później tradycyjne śniadanie i o 12.30 ruszamy z Paradą

– przypomina. - Jestem szczęśliwy, że Pan Bóg obdarzył nas dobrą pogodą, a reszta jest w naszych rękach – dodaje żartobliwie.

Prognozy cieszą też Richarda Zawisnego, prezydenta Komitetu Głównego Parady Pułaskiego, który od dekad czuwa nad organizacją tego największego polonijnego wydarzenia. - To będzie piękny, kolorowy dzień – mówi.

- Naprawdę byłoby bardzo dobrze, żeby Polonia, i nie tylko, przyszła w wielkiej liczbie i oddała cześć naszemu wielkiemu bohaterowi, jakim jest gen. Pułaski. General walczył o wolność Ameryki i tutaj oddał za tę wolność życie. Amerykanie muszą wiedzieć, że Polacy też walczyli i ginęli za wolność w Ameryce. Że generał był Polakiem, o czym wielu ludzi tutaj nawet nie wie

– dodaje. Zawisny przekonuje, że Parada to okazja, by pokazać, że Polonia jest liczna i silna.

- Musimy być dumni z naszej kultury, historii, naszych osiągnięć i nie zapominać, że my też pomagaliśmy budować Amerykę i Nowy Jork. Dlatego tak ważna jest ta pierwsza niedziela października

– tłumaczy i zachęca do jak najliczniejszego stawienia się na Piątej Alei.

