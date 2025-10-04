Wielu zacnych gości na 88. Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku

i

Autor: Pulaskiparade.com, Art Service, Marcin Gadomski/Super Express

Marszałek Sejmu, posłowie, komendanci

Szymon Hołownia i prezydent Krakowa na Piątej Alei. Liczni goście z Polski na 88. Paradzie Pułaskiego

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2025-10-04 20:46

Polonia ze Wschodniego Wybrzeża odlicza godziny do swojego największego święta. W niedzielę 5 października biało-czerwone tłumy stawią się na słynnej Piątej Alei, by pokazać Ameryce i całemu światu siłę polskiej historii i tradycji. Polaków z Nowego Jorku, New Jersey czy Connecticut wspierać będą rodacy z innych rejonów USA. Nie zabraknie też silnej reprezentacji z Polski – przez Manhattan przemaszerować ma z nimi m.in. Marszałek Sejmu RP, Komendant Główny Policji czy prezydent Krakowa.

  • Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, prezydent Krakowa oraz Komendant Główny Policji wezmą udział w 88. Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku.
  • Wydarzenie to największe święto Polonii na Wschodnim Wybrzeżu, celebrujące polską historię i tradycję.
  • Dołącz do Polonii i dowiedz się, jakie inne osobistości z Polski uświetnią tegoroczną paradę!

Na czele przemarszu stanie Wielki Marszałek 88. Parady Pułaskiego Arkadiusz Eric Bagiński, któremu towarzyszyć będą w roli honorowych marszałków ks. Stefan Las oraz dr Janusz Romanski. O godz. 12.30 pm czasu nowojorskiego otworzą radosny biało-czerwony pochód.

- Patrzę na prognozy pogody i zapowiada się piękny dzień. To jest na pewno duży plus, bo z doświadczenia wiem, że jak jest ładna pogoda to dużo ludzi dopisuje i panuje wspaniała atmosfera

– mówi nam. - Wygląda to wszystko pomyślnie. Spodziewamy się wielu gości z Polski – dodaje.

Lista rzeczywiście jest dość długa. To głównie za sprawą dość licznej delegacji Marszałka Sejmu RP, która liczyć ma aż kilkanaście osób, wliczając to funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Otwiera ją sam Szymon Hołownia, który ma za sobą już spotkanie z nowojorską Polonią w polskim konsulacie oraz rozmowy z potencjalnym pracodawcą w siedzibie ONZ. Towarzyszyć ma mu szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki, ale też Dyrektor Biura Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej i pracownicy kilku wydziałów. Na Manhattanie stawić ma się też delegacja poselska członków Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP w osobach przewodniczącego Zbigniewa Konwińskiego, wiceprzewodniczącego Jarosława Rzepy oraz Jarosława Krajewskiego.

Prezydent Krakowa i silna reprezentacja polskiej policji

Na tym nie koniec. W 88. Paradzie Pułaskiego przemaszeruje prezydent Krakowa Aleksander Miszalski oraz wyjątkowo silna reprezentacja polskiej policji z Komendantem Głównym Policji gen. Markiem Boroniem na czele. Towarzyszyć będą mu jednak także nadinsp. Tomasz Olczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, nadinsp. Andrzej Patrzałek, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i insp. Artur Bednarek, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. Do tego kilka osób z rozmaitych biur KGP, insp. Beata Trojanowska, Oficer Łącznikowy Policji w Stanach Zjednoczonych i Patryk Jaroszkiewicz, przedstawiciel Uniwersytetu New Haven, który współprowadzi program szkoleniowy Lee College dla najwyższych rangą dowódców i innych członków Komendy Głównej Policji.

Słynni goście to już tradycja na Paradzie Pułaskiego

Biało-czerwony przemarsz co roku przyciąga osobistości ze świata polityki, kultury, sportu czy rozrywki z Polski i Stanów Zjednoczonych, które chcą celebrować z Polonią. W 2022 r. Paradę Pułaskiego upiększyła, i to dosłownie, Miss Świata 2021 Karolina Bielawska. W biało-czerwonym pochodzie w minionych latach szały także Cleo, mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk, piosenkarka Natalia Kukulska, a także bokserzy Tomasz Adamek czy Adam Kownacki. Nie brakowało też polityków. W 2024 r. i 2023 r. z Polonią maszerował prezydent RP Andrzej Duda. W 2005 r. w paradzie przeszedł były prezydent Lech Wałęsa, a jeszcze wcześniej generał Józef Haller, generał Tadeusz „Bór" Komorowski, arcybiskup Stanisław Dziwisz. W 1983 r., gościem uroczystego bankietu przed paradą był prezydent USA Ronald Reagan. Był to symboliczny gest wsparcia Polaków, których rodacy w kraju walczyli z komunizmem. Wcześniej, w 1962 r. podczas Parady Pułaskiego w Buffalo obecny był ówczesny prezydent John F. Kennedy.

