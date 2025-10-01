Wielki Marszałek przed 88. Paradą Pułaskiego: „Ten rok minął jak chwila, ale jesteśmy gotowi”

Już w niedzielę Piątą Aleję wypełnią dźwięki swojskich melodii, pojawią się tłumy ludzi z biało-czerwonymi flagami i w przestrzeni między nowojorskimi szacownymi budynkami słychać będzie polski śpiew i polską mowę. Słynną 5th Avenue paradować będą dziesiątki tysięcy uczestników 88. Parady Pułaskiego w Nowym Jorku.

Choć już tak niewiele czasu zostało, to trwa jeszcze to ostatnie „dopinanie szczegółów na ostatni guzik” i sprawdzanie czy o czymś się nie zapomniało. Jak zdradza nam Arkadiusz Eric Bagiński, tegoroczny Wielki Marszałek Parady Pułaskiego, jeszcze w środę 1 października odbyć miała się ostatnia narada, na której omówionych miało zostać sporo rzeczy. – Myślę, że wszyscy jesteśmy gotowi – stwierdza jednak.

Jak minął ten rok Wielkiemu Marszałkowi? - Jak chwila – śmieje się Eric Bagiński. - Byłem bardzo zajęty, ale dobrze zajęty. Dobre wspomnienia i dużo poznanych ludzi, dużo wrażeń i dużo przyjemnych i miłych relacji – mówi nam.

Ta ilość imprez związanych z przygotowaniami do parady, te wszystkie bale-szarfowania mijały tak szybko, bo następowały praktycznie weekend po weekendzie, w niektóre weekendy było tych szarfowanie kilka naraz. Zawsze coś się działo. Starałem się na wszystkich być i na większości byliśmy z żoną

– opowiada.

Pan Arkadiusz przyznaje, że był przygotowany na to, że odwiedziny poszczególnych kontyngentów będą wymagały wysiłku. - Wiedziałem od poprzednich marszałków, że trzeba będzie zadedykować dużo czasu, troszkę się poświęcić, dużo jeździć, żeby dotrzeć do tylu różnych miejsc – mówi nam, ale zastrzega, że wspomina to bardzo miło. Zdradza też, że nie dało się pogodzić działalności marszałka z pracą zawodową i musiał wziąć „sporo czasu wolnego” od biznesowej aktywności.

- Biznes przez to nie ucierpiał, bo dużo ludzi mnie wspomagało i rozumieli, że moje nieobecności w pracy musiały być jakoś nadrobione, za co im wszystkim bardzo dziękuję. Teraz na pewno myślę o tym żeby Parada była udana – stwierdza i gorąco zaprasza w niedzielę na 88. Paradę Pułaskiego. - Patrzę na prognozy pogody i zapowiada się piękny dzień – zachęca Wielki Marszałek Parady Pułaskiego.