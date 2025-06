Po raz 9. pobiegli dla Michela. Oddali hołd sierżantowi, który uratował polskiego oficera

9. doroczny bieg i marsz SSG Michael Ollis 5K odbył się w niedzielę 8 czerwca na ulicach New Dorp na nowojorskiej Staten Island. Na starcie biegu stanęło niemal 1200 sportowców, dla których jest to już jeden z ważniejszych wyścigów w biegowym kalendarzu. Byli wśród nich tradycyjnie również członkowie polonijnej grupy Polska Running Team, ale nie tylko. W zmaganiach na trasie 5K udział wzięli również wicekonsulowie RP w Nowym Jorku Jakub Wiśniewski i Mateusz Dębowicz. Do uczestników imprezy przemówił z kolei Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz. To nie przypadek.

GALERIA: Memoriał dla Michaela Ollisa na Staten Island:

Bieg ulicami Staten Island to hołd dla wyjątkowego dla Polaków i amerykańskiej Polonii człowieka. Pochodzący z tej nowojorskiej dzielnicy 24-letni sierżant sztabowy US Army Michael Ollis w 2013 roku dokonał największego poświęcenia – stracił życie, osłaniając własnym ciałem polskiego żołnierza Karola Cierpicę i ratując go w ten sposób przed zamachowcem samobójcą podczas misji w Afganistanie. Organizatorzy biegu – rodzice Michaela - Linda i Robert Ollis wraz z założoną przez nich fundacją SSG Michael Ollis, każdego roku mogą liczyć więc na wsparcie Polonii i polskich biegaczy.

Fundację pamięci Michaela Ollisa i jej biegową inicjatywę z roku na rok wspiera coraz więcej osób i organizacji, w tym polonijna Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa. Tegoroczny bieg i towarzyszący mu piknik z przysmakami, loterią i nagrodami przyciągnął nie tylko rekordową ilość sportowców, ale też tłumy widzów oraz kibiców.