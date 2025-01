Nowy Jork chce zmusić więcej ludzi do przymusowego leczenia. Z troski o bezpieczeństwo

Nowa legislatura w Albany rozpoczęła nowy sezon legislacyjny. Według niektórych, może on się okazać kluczowy dla bezpieczeństwa nowojorczyków, przerażonych brutalnymi zdarzeniami z końcówki roku – atakiem nożownika na Grand Central czy podpaleniem pasażerki metra. Nowojorska gubernator ogłosiła, że będzie współpracować ze Zgromadzeniem i stanowym senatem nad rozszerzeniem przepisów zezwalających na przymusową hospitalizację osób z zaburzeniami psychicznymi. - Naciskałam na te zmiany od trzech lat i teraz jest czas na podjęcie kroków prawnych – powiedziała Hochul na jednej z niedawnych konferencji. - Bezpieczeństwo publiczne jest moim najwyższym priorytetem i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby nowojorczycy czuli się bezpiecznie – dodała.

W wygłoszonym we wtorek 14 stycznia orędziu o stanie stanu Hochul wróciła do tematu. Zapowiedziała starania o zmianę nowojorskiej ustawy o higienie psychicznej w zakresie przymusowej hospitalizacji. Stosowane do tej pory w Nowym Jorku prawo dopuszcza przymusową hospitalizację ludzi do 60 dni, jeżeli opinia wydana przez dwóch lekarzy potwierdza, że pacjent może stanowić zagrożenie dla siebie i otoczenia. Prawo dopuszcza także możliwość przymusowego odstawienia do szpitala osób niebezpiecznych przez funkcjonariuszy policji lub pracowników socjalnych ze specjalnych zespołów kryzysowych. Gubernator chce, by przy jej stosowaniu nie były już wymagane „dowody bezpośredniego zagrożenia lub niedawnych jawnych czynów”. Podczas oceny sytuacji uwzględniany ma być „kompleksowy zestaw czynników, w tym historia zachowań i długoterminowe konsekwencje zdrowotne”.

Hochul zamierza dążyć też do wzmocnienia prawa Kendry - nazwanego od imienia kobiety wepchniętej pod nadjeżdżający pociąg metra - które reguluje tzw. wspomagane leczenie ambulatoryjne (AOT) dla osób z poważnymi chorobami psychicznymi. Przepisy dają sądom prawo do wydania nakazu poddania pacjenta przymusowej hospitalizacji, jeśli zagraża sobie lub innym i wcześniej odmawiał terapii. Zmiany mają usprawnić przepływ dokumentacji i rozszerzyć katalog osób, które mogą występować o wydanie nakazów AOT. Według Hochul ma to być „dodanie kłów do obecnych przepisów”.

Kiedy gubernator Hochul zaproponowała w roku 2022 zmianę i rozszerzenie Kendra’s Law uzyskała poparcie ze strony Senatu NY, natomiast Zgromadzenie pod wodzą spikera Carla Heastie, odrzuciło całkowicie tę propozycję. Teraz może być jednak łatwiej o kompromis. Heastie powiedział niedawno reporterom, że jest wiele do zrobienia. - Naprawdę uważam, że musimy raz jeszcze sprawdzić, jak radzimy sobie z niektórymi problemami zdrowia psychicznego – stwierdził.