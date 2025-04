Nowojorska Polonia szykuje czwartą Paradę Dyngusa. „Będzie mokro, ale ze swojskim przytupem!”

Parada pod hasłem „Kochamy Dzień Dyngusa” odbędzie się 21 kwietnia, a jej inicjatorami i organizatorami są przedstawiciele polonijnej parafii św. Stanisława Kostki, Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej oraz Theatre and Opera Society THEOS. Czwarta już z kolei parada rozpocznie się o godz. 5.30 pm pod kościołem św. Stanisława Kostki przy ulicy Humboldt St na Brooklynie, NY, skąd Polonia przemaszeruje przez Engert Ave, Russell St, Nassau Ave, Monitor St i Driggs Ave do centrum parku McGolrick na Greenpoincie.

- Dyngus to nasza polska tradycja, dajmy naszym dzieciom tu na emigracji możliwość kultywowania tego święta i dobrej zabawy, zapraszając jednocześnie do niej wszystkich nowojorczyków - powiedziała nam jedna z organizatorek parady prezes Theatre and Opera Society „THEOS” Katarzyna Drucker. Podkreśliła, że na obczyźnie to bardzo ważne, dlatego serdecznie zaprasza do udziału we wspólnej zabawie.

- Robimy to dlatego, żeby dobrze się bawić i jednocześnie łączyć polonijne rodziny we wspólnym śpiewie i tańcu, radości z powitania wiosny i podtrzymaniu tradycji Śmigus-Dyngus. Przyjdźcie w biało-czerwonych barwach z baziami i sikawkami. Będzie mokro, ale ze swojskim przytupem i na wesoło z dobrym polskim jedzeniem – dodała Katarzyna Drucker.

Parada, jak co roku, rozpocznie się od uroczystego przecięcia czerwonej wstęgi, a następnie jej uczestnicy ruszą za platformą, śpiewając znane wszystkim pieśni biesiadne, których refreny będą odtwarzane zarówno w języku polskim, jak angielskim. Na zakończenie parady w parku McGolrick będą czekały na uczestników przysmaki polskiej kuchni.

Dzień Dyngusa, zwany również Śmigus-Dyngus to tradycyjny polskie święto, obchodzone w poniedziałek po Wielkanocy. Najbardziej kojarzy się z polewaniem wodą. Największa parada Dyngus Day na świecie odbywa się w Buffalo w stanie Nowy Jork, jednak w 2021 roku po raz pierwszy odbyła się też na nowojorskim Greenpoincie. Jej honorowym gościem był piosenkarz Stan Borys, który wraz z organizatorami - proboszczem parafii św. Stanisława Kostki Grzegorzem Markulakiem, prezesem Theatre and Opera Society „THEOS” Katarzyną Drucker, Martyną Sokół oraz Davidem Alanem Jaymesem przecięli czerwoną wstęgę.