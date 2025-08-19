Był Apel Pamięci i list od prezydenta. Polonia oddała cześć polskim żołnierzom w Amerykańskiej Częstochowie

Polonia z Chicago i Podkarpacie zacieśnią współpracę. „To miasto ma wiele do zaoferowania”

Święto Żołnierza, ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej przez gen. Stanisława Szeptyckiego w 1923 roku świętowane było do roku 1946 przez Wojsko Polskie w kraju i za granicą. Komuna wymazała je z kalendarza i dopiero w roku 1992 roku ustawą sejmu wróciło do niego jako Święto Wojska Polskiego. Co roku celebrowane jest też w Amerykańskiej Częstochowie i tak też w było w tym roku.

Uroczystości, które odbyły się 17 sierpnia, rozpoczęto od złożenia wieńców. Pod pomnikiem dr. Teofila Starzyńskiego wieniec złożył Komendant Naczelny SWAP Tadeusz Antoniak wraz z Głównym Doradcą przy Przedstawicielstwie RP przy ONZ komandorem Albertem Proszowskim. Wieniec pod pomnikiem gen. Władysława Andersa złożyła córka generała, była ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders w towarzystwie sybiraków - 102-letniego żołnierza 2. Korpusu Fryderyka Dammonta oraz 98-letniej sybiraczki i Naczelnej Prezes Korpusu Pomocniczego Pań Heleny Knapczyk. Pod pomnikiem Mściciela wieniec złożył Adiutant Generalny SWAP Marek Chrościelewski w towarzystwie reprezentantów Polonii - Ziggi’ego Rozalskiego i Franciszka R. Piwowarczyka.

Chwilę później na placu przed świątynią odbył się Przegląd Pododdziałów złożonych z weteranów SWAP, członkiń KPP, Kadetów Pułaskiego oraz harcerek i harcerzy. Przeglądu przy dźwiękach „Marszu Generalskiego” dokonali Komendant Naczelny SWAP Tadeusz Antoniak i komandor Albert Proszowski. Następnie odegrane zostały hymny państwowe Polski i USA. Redaktor naczelny czasopisma „Weteran” dr Teofil Lachowicz odczytał Apel Pamięci. Wezwani na apel zostali rycerze i żołnierze polscy walczący i ginący za Polskę w różnych okresach na różnych polach bitew. Apel Poległych zakończyła salwa honorowa.

Następnie pod tablicą „Cudu nad Wisłą” zostały złożone wieńce. Składali je: z ramienia Ambasady RP w Waszyngtonie - zastępca charge d’affaires Dorota Markiewicz-Zemke, w imieniu Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku zastępca Konsula Generalnego Przemysław Postolski, a po nich komandor Albert Proszowski, Tadeusz Antoniak, Helena Knapczyk, Anna Maria Anders, płk. Franciszek Piwowarczyk, Jadwiga Kopala, Aneta Antoniak, Stanisław Bańkowski, Wiesław Wierzbowski, Zbigniew Wieczorek i inni reprezentujący organizacje i instytucje polonijne. Po złożeniu wieńców nastąpiła defilada pododdziałów biorących udział w uroczystościach, która poprzedziła okolicznościową mszę świętą.

Uroczyste nabożeństwo celebrowane było przez prowincjała zakonu braci Paulinów Krzysztofa Wieliczko z udziałem Paulinów z tutejszego klasztoru i wzbogacone udziałem Chóru Angelus z Brooklynu. Po mszy świętej głos zabrał komendant Tadeusz Antoniak, który przypomniał zebranym ofiarę polskiego żołnierza i wielkie znaczenie podtrzymywania pamięci o naszych bohaterach. Odczytał też list od Agnieszki Jędrzak, Podsekretarz Stanu d/s kontaktów z Polonią w Kancelarii Prezydenta RP, w którym znalazły się podziękowania Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego dla wszystkich zgromadzonych w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doleystown za udział w uroczystościach upamiętniających 115. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

- „Wszystkim Państwu - zarówno organizatorom uroczystości, jak i ich uczestnikom - składam wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za trud i pracę na rzecz pielęgnowania pamięci o polskim żołnierzu. Niech dziedzictwo Bitwy Warszawskiej będzie dla nas źródłem dumy i zobowiązaniem do dalszej troski o niepodległą Ojczyznę. Część i chwała bohaterom wojny 1920 roku” – kończył się odczytany list.

Następnie głos zabrał komandor Albert Proszowski, a po nim pani Helena Knapczyk i Anna Maria Anders. Po przemówieniach zarząd główny SWAP odznaczył zasłużonych dla SWAP i Polonii przedstawicieli środowisk polonijnych Wschodniego Wybrzeża. Medalem Paderewskiego odznaczony został przeor zakonu Paulinów z Doleystown ojciec Bogdan Oczacki. Medalem 100-lecia Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej odznaczony został pułkownik amerykańskiej policji w stanie spoczynku Frank R. Piwowarczyk. Dekoracji wyróżnionych dokonał komendant naczelny SWAP Tadeusz Antoniak.

W podziękowaniu za aktywne wsparcie inicjatyw patriotycznych SWAP, aktywną działalność wśród Polonii włoskiej i amerykańskiej i za wieloletnią organizację obchodów rocznicy bitwy pod Monte Cassino medalem Kazimierza Pułaskiego odznaczona została Anna Maria Anders. Dekoracji w imieniu Okręgu 10. SWAP dokonał jego komendant dr Janusz Romański.

Ostatnim elementem święta była degustacja żołnierskiej grochówki serwowanej przez Polski Legion z wojskowej kuchni polowej. Pomimo upału - na który organizatorzy przygotowali się dobrze i wody do picia nie zabrakło - obchody Świata Żołnierza należy uznać za udane.