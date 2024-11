Nowojorscy radni uhonorowali Polonię. Udana Noc Polskiej Niepodległości w ratuszu

Empire State Building nie rozbłysło we wtorek biało-czerwonymi kolorami, ale polskie narodowe barwy cieszyły oczy Polonii, nowojorczyków i turystów w wielu innych miejscach. Dla uczczenia polskiego Święta Niepodległości, z inicjatywy biura radnego Roberta Holdena oraz Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, kolorami polskiej flagi we wtorek 12 listopada mieniły się m.in. One Vanderbilt, One World Trade Center, Most Kościuszki i Penn Station. Utonął w nich również nowojorski ratusz, gdzie zaproszona została Polonia.

Polska Noc Niepodległości w znamienitym gronie

Oficjalne obchody Polskiej Nocy Niepodległości poprowadziła przyjaciółka Polonii, mająca polskie korzenie amerykańska dziennikarka Rita Cosby. Wydarzenie zorganizowali przewodnicząca Rady Miasta Adrienne Adams oraz radni Robert Holden i Joann Ariola z Queens, Lincoln Restler z Brooklynu i Carlina Rivera z Manhattanu. Podczas pamiętnego wieczoru wyróżnieni zostali NYPD Pulaski Association, FDNY Pulaski Association oraz prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, który był jednym ze specjalnych gości uroczystości. Znaleźli się wśród nich również posłanka na Sejm RP Agnieszka Pomaska, Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz, Zastępca Stałego Przedstawiciela Misji RP przy ONZ Michał Miarka oraz Krzysztof Grabowski z PAIH. - Otrzymaliśmy także serdeczne pozdrowienia od Marszałka Piotra Całbeckiego z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który nie mógł osobiście uczestniczyć w wydarzeniu – powiedział nam Daniel Kurzyna, szef biura radnego Roberta Holdena.

Najpierw wyróżnienia i przemówienia, potem występy i polskie smakołyki

Wśród obecnych nie mogło zabraknąć przedstawicieli polonijnych organizacji: Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, Centrum Polsko-Słowiańskiego, PAVA (SWAP), Pulaski Association of Business Men, tegorocznego Wielkiego Marszałka Parady Pułaskiego Piotra Praszkowicza. Zgromadzeni wysłuchali okolicznościowych przemówień, ale mogli też podziwiać występy Chóru Polonia, Polish American Folk Dance Company i polskiej wokalistki Patrycji Poslusznej, która zaśpiewała hymny narodowe Stanów Zjednoczonych i Polski oraz smakować potrawy przygotowane przez restaurację Pierożek z Greenpointu.

- „Dziękujemy wszystkim, którzy wypełnili New York City Council Chambers na niezapomnianą Polską Noc Niepodległości, podczas której świętowaliśmy niesamowity wkład polskich Amerykanów!” - napisał po biało-czerwonym wieczorze radny Holden w serwisie X. Nie ukrywał, że bawił się przednio. - „Tańczyliśmy, jedliśmy i śpiewaliśmy razem, świętując nawet zbliżające się urodziny Rity Cosby "Happy Birthday" i "Sto Lat!" - dodał i podziękował też PSFCU za wsparcie w organizacji uroczystości.