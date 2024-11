Nowojorscy radni murem za Polonią. Fala krytyki na władze Empire State Building

Nowojorski ratusz, One World Trade Center, The Kosciuszko Bridge, East End Gateway i Moynihan Train Hall na Penn Station – te nowojorskie obiekty rozbłysnąć miały 12 listopada na biało-czerwono z okazji polskiego Święta Niepodległości, którego celebrację zaplanowano też na wieczór w nowojorskim ratuszu. Na niczym spełzły wysiłki, by polskie barwy ozdobiły także jeden z ważniejszych symboli Wielkiego Jabłka, czyli Empire State Building. Zarząd obiektu, kolejny zresztą raz, odmówił Polonii, Konsulatowi Generalnemu RP w Nowym Jorku i nowojorskim radnym. Słynny budynek rozbłyśnie na szafirowo dla uczczenia partnerstwa z programem EPA Energy Star...

Odmowa władz Empire State Building wywołała ostrą reakcję ze strony radnego z Queens Roberta Holdena, którego biuro poczyniło wysiłki na rzecz uhonorowania Polaków, ale też jego kolegów z rady miasta. Holden, Joann Ariola, Lincoln Restler i Carlina Rivera, którzy razem ze spikerką Adrienne Adams są gospodarzami polskiego wieczoru w nowojorskim ratuszu, wystosowali do zarządu budynku list z żądaniem ponownego rozpatrzenia prośby. Przypomnieli w nim m.in. o roli i zasługach Polonii, która stanowi 2 proc. społeczności Nowego Jorku. Niestety, bez skutku, co spotkało się z kolejną falą krytyki.

- „Polska jest jednym z najstarszych i najsilniejszych sojuszników USA, a polsko-amerykańska społeczność Nowego Jorku ciężko pracuje i wnosi tak wiele. To rozczarowujące, że Empire State Building odmawia podświetlenia w polskich barwach na Dzień Niepodległości” – napisał w serwisie X Robert Holden. Wtórowała mu Joann Ariola. - „NYC ma silną, tętniącą życiem społeczność polsko-amerykańską, a odmowa podświetlenia Empire State Buildings w polskich barwach, aby uczcić Dzień Niepodległości Polski i dziedzictwo tych ciężko pracujących mężczyzn i kobiet, jest nie do przyjęcia” – napisała, by we wtorek skomentować to w jeszcze ostrzejszych słowach. - „Odmowa podświetlenia Empire State Building z okazji polskiego Dnia Niepodległości jest lekceważeniem Polaków na całym świecie. Najwyraźniej uważają oni, że cyjan dla ich partnerstwa Energy Star jest ważniejszy niż uhonorowanie poświęcenia milionów ludzi, którzy walczyli o wolność Polski” – czytamy w jej wpisie z 12 listopada w serwisie X.