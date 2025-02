Nie ogłosił startu w wyborach, a już wygrywa z burmistrzem Nowego Jorku

Apel o prawo do postoju

Wyniki tego sondażu powinny dać do myślenia sztabowcom Erica Adamsa. W opublikowanym w poniedziałek 3 lutego sondażu, przeprowadzonym przez demokratyczną pracownię Honan Strategy Group na grupie 769 demokratycznych wyborców deklarujących chęć udziału w lokalnych urzędujący burmistrz przegrywa z kretesem z Andrew Cuomo, który jeszcze nie zdecydował, czy w ogóle ma zamiar kandydować.

Andrew Cuomo na pierwszym miejscu na podium

Gdyby demokratyczne prawybory odbywały się teraz i były nowojorski gubernator Andrew Cuomo zdecydował się wziąć w nich udział, to według ankiety Honan Strategy Group z łatwością uzyskałby najwięcej, bo 35 proc. głosów demokratycznych wyborców. Pokonałby tu nie tylko Adamsa! Ten wynik stawiałby go daleko przed miejskim rewidentem Bradem Landerem, który uzyskał 10 proc. wskazań i Ericiem Adamsem oraz stanowym posłem Zohranem Mamdami’m, których wskazało po 9 proc. ankietowanych. Za nimi znalazłby się były miejski rewident Scott Stringer z 8 proc., stanowa senator Jessica Ramos z 6 proc. i stanowy senator Zellnor Myrie z 3 proc.

W symulacji głosowania rankingowego Cuomo zdobyłby 58 proc. głosów i wygrał w 6 turze głosowania z Lander’em (17 proc.), Mamdani’m (13 proc.) i Stringer’em (12 proc.). Eric Adams odpada z biegu po piątej turze tego typu głosowania...

To jednak nie niejedyny kłopot dla urzędującego burmistrza. Z sondażu wynika także, że w tym momencie wśród miejskich demokratów na liście najpopularniejszych polityków w mieście przewodzi Scott Stringer z 53 proc. wskazań i Andrew Cuomo (50 proc.). Eric Adams z kolei przewodzi na liście niepopularnych polityków, gdzie z negatywnym ratingiem 83 proc. znalazł się przed Donaldem Trumpem (80 proc.). - „Wielu kandydatów na burmistrza ma niski poziom znajomości i nie są dobrze znani wyborcom, którzy oddadzą głos w czerwcu. Stanowi to poważne wyzwanie dla wielu mniej znanych kandydatów w wyścigu” – czytamy w komentarzu do badania.

Wszystkich problemów nowojorczyków nie rozwiąże jednak nikt

Autorzy ankiety zapytali również wyborców o to, jak poszczególni kandydaci poradziliby sobie z rozwiązaniem nękających nowojorczyków problemów, jak m.in. korupcja w administracji, kryzys imigracyjny, walka z przestępczością, poprawa jakości życia, tańsze mieszkania, ulepszenie transportu publicznego czy troska o zwykłych ludzi. Większość badanych najlepiej oceniła tu Andrew Cuomo. Nawet jedna trzecia z pytanych nie ma jednak zdania, który z polityków poradziłby sobie najlepiej ze wszystkimi z przedstawionych problemów.

Na liście problemów do rozwiązania, jak w większości sondaży, króluje przestępczość. Na pierwszym miejscu wymienia ją 23 proc. wyborców Partii Demokratycznej. Na jakość życia wskazuje 22 proc. aktywnych demokratów, natomiast o przystępne mieszkania upomina się 10 proc. Około 75 proc. zainteresowanych udziałem w prawyborach uważa, że NYC nie zmierza w dobrym kierunku. Przeciwnie uważa jedynie 12 proc. 70 proc. respondentów z obawą patrzy na przyszłość miasta. Prawie połowa ankietowanych – 45 proc. zadeklarowało, że będą zmuszeni wyprowadzić się z Nowego Jorku, jeżeli aktualna sytuacja się pogorszy.

Erica Adamsa czeka więc ostra walka o fotel burmistrza. 85 proc. procent ankietowanych nie chce drugiej kadencji demokraty. 81 proc. nie pochwala jego dotychczasowej pracy, z czego 60 proc. zdecydowanie wykonywaną przez burmistrza pracę potępia. Tylko 28 proc. ankietowanych pochwala obecne rządy. Problem ze zbliżeniem się Adamsa do Donalda Trumpa zgłasza z kolei 64 proc. respondentów.

Honan Strategy Group to związana z demokratami firma z siedzibą w Nowym Jorku i 25-letnim doświadczeniem. Zajmuje się przeprowadzaniem sondaży, analiza danych i konsultingiem w zakresie spraw publicznych. Opisywany sondaż został przeprowadzony drogą internetową między 23 a 26 stycznia. Ogólny margines błędu wyniósł +/-3,53 proc.