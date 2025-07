Łzy zakręciły się w niejednym oku. Polonijni wierni pożegnali swojego duszpasterza

Groza w New Jersey

Wciela się w rolę kochanki w sztuce, która zmusza do refleksji. „Polonia doskonale zna temat ‘życia na zakręcie’”

Najpiękniejsza Polka w Ameryce doceniona również w Polsce. „Wszyscy mamy coś do zaoferowania innym”

Ojciec Józef Polak na wieczornej mszy w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago, IL, przekazał swoją funkcję ojcowi Markowi Janowskiemu, kapelanowi nauczycieli i opiekunowi Związku Literatów Polskich im. Jana Pawala II i teatru „Rzepicha”. Eucharystię koncelebrował ks. Robert Fedek w asyście jezuitów Józefa Polaka, Tomasza Szymczyka, Pawła Witońnia, Adama Poręby oraz ks. Andrzeja Zagórskiego.

Przed błogosławieństwem kończącym mszę odbyło się symboliczne przekazanie funkcji przełożonego, ojciec Józef podziękował też wszystkim wiernym, współpracownikom, grupom działającym w ośrodku jezuickim za pomoc przez czas swojej posługi. W zamian wierni nagrodzili go oklaskami wdzięczności za jego pracę i oddanie. Następnie o. Marek Janowski opowiedział o swojej posłudze i doświadczeniach proboszcza w kościele Św. Władysława w Chicago.

Po mszy świętej obecni zostali zaproszeni na spotkanie do Sali Colombier na poczęstunek. Tam był czas, aby indywidualnie podziękować o. Józefowi za posługę. Żegnali go też członkowie ZLP im. JP II. - Drogi o. Józefie, bywają w życiu chwile, które pozostają w pamięci i choć czas szybko mija one nie przemijają. Są też osoby, które raz poznane bywają w życiu niezapomniane. Ty Ojcze Józefie pozostaniesz w naszej pamięci, jako troskliwy i pogodny pasterz, jako kapłan wnoszący radość wraz ze swoim dowcipem – przekazali duchownemu. Podziękowali też za dobroć, jaką wnosił w ich spotkania i życzyli owocnej i radosnej dalszej posługi.